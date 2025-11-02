(ВИДЕО) ”ОПЕТ ТРАКТОР” Жесток судар у Доњој Рачи, има повређених, саобраћај успорен
02.11.2025. 19:06 19:23
Коментари (0)
Тешка саобраћајна несрећа догодила се вечерас у Доњој Рачи.
Како преноси Инстаграм страница 192_рс има повређених лица, а саобраћај код тог места је успорен.
У незгоди су учествовала два аутомобила и трактор.
Истрага ће утврдити како је дошло до несреће а на видеу се може приметити бели аутомобил који је окрену ван пута и до пола је у каналу.
Један од коментара на страници гласи овако: ”Опет трактор”.
Проблеми са неосветљеним тракторским возилима већ дуго су озбиљан проблем на српским путевима.