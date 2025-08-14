(ВИДЕО) ПОЧЕЛА ХАПШЕЊА НАСИЛНИКА СА СИНОЋНИХ ПРОТЕСТА: Овако су им стављене лисице на руке
Баш како је и најавио данас министар полиције Ивица Дачић, сви који су прекршили закон биће ухапшени и мораће да одговарају за своја дела, што показује одговорну реакцију државе.
Лисице на руке стављене су и В. В. (47) због кривичног дела из члана 344а.
Подсетимо, полицијски службеници ПУ за град Београд, ухапсили су неколико блокадера, због нарушавања ЈРМ-а и напада на полицијске службенике.
Због непријављеног јавног скупа, приведена су следећа лица:
1. К. Н. (19)
2. Ј. Н. (17)
3. Ђ. Ј. (19)
Због гађања камењем учеснике скупа Српске напредне странке приведен је П. О. (20) из Врбаса, и њему је одређено задржавање 48 сати. Он је на тргу у Врбасу гађао камењем учеснике скупа СНС. Одређено му је задржавање до 48 сати.
Приведен је и О. В. (20) из Новог Сада, због извршеног кривичног дела Уништење и оштећење туђе стварина штету Градске управе за имовину у Новом Саду.
