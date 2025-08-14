clear sky
(ВИДЕО) ПОЧЕЛА ХАПШЕЊА НАСИЛНИКА СА СИНОЋНИХ ПРОТЕСТА: Овако су им стављене лисице на руке

14.08.2025. 15:30 15:56
Пише:
Дневник
Извор:
Курир
Коментари (0)
2
Фото: МУП

Баш како је и најавио данас министар полиције Ивица Дачић, сви који су прекршили закон биће ухапшени и мораће да одговарају за своја дела, што показује одговорну реакцију државе.

Лисице на руке стављене су и В. В. (47) због кривичног дела из члана 344а.

Подсетимо, полицијски службеници ПУ за град Београд, ухапсили су неколико блокадера, због нарушавања ЈРМ-а и напада на полицијске службенике.

Због непријављеног јавног скупа, приведена су следећа лица:

1. К. Н. (19)

2. ЈН. (17)

3. Ђ. Ј. (19)

Због гађања камењем учеснике скупа Српске напредне странке приведен је П. О. (20) из Врбаса, и њему је одређено задржавање 48 сати. Он је на тргу у Врбасу гађао камењем учеснике скупа СНС. Одређено му је задржавање до 48 сати.

Приведен је и О. В. (20) из Новог Сада, због извршеног кривичног дела Уништење и оштећење туђе стварина штету Градске управе за имовину у Новом Саду.

Како су ухапшени, погледајте ОВДЕ

