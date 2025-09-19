ВОЗ НАЛЕТЕО НА АУТОМОБИЛ НА ПРУЖНОМ ПРЕЛАЗУ Стравична несрећа код Лознице! ИМА ПОВРЕЂЕНИХ, стигли ватрогасци и хитна (ВИДЕО)
19.09.2025. 22:07 22:10
На пружном прелазу у Новом Селу код Лознице вечерас је дошло до стравичне саобраћајне несреће.
Како јавља 192, воз је налетео на путничко возило и одбацио га у канал поред пута.
Том приликом возач је задобио повреде.
Екипа хитне помоћи изашла је на лице места и повређеног превезла у Здравствени центар у Лозници.
На лицу места је ватрогасна јединица из Лознице као и саобраћајна полиција која врши увиђај и обезбеђује лице места.