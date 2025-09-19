clear sky
  Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
ВОЗ НАЛЕТЕО НА АУТОМОБИЛ НА ПРУЖНОМ ПРЕЛАЗУ Стравична несрећа код Лознице! ИМА ПОВРЕЂЕНИХ, стигли ватрогасци и хитна (ВИДЕО)

19.09.2025. 22:07 22:10
Пише:
Дневник
Извор:
192, Дневник
hitna pomoc Dnevnik
Фото: Dnevnik.rs

На пружном прелазу у Новом Селу код Лознице вечерас је дошло до стравичне саобраћајне несреће.

Како јавља 192, воз је налетео на путничко возило и одбацио га у канал поред пута. 
 

Том приликом возач је задобио повреде. 
 

Екипа хитне помоћи изашла је на лице места и повређеног превезла у Здравствени центар у Лозници. 
 

На лицу места је ватрогасна јединица из Лознице као и саобраћајна полиција која врши увиђај и обезбеђује лице места.
 

