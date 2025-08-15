ЗА 24 САТА ЗАБЕЛЕЖЕНО 290 ВАНРЕДНИХ ДОГАЂАЈА! Упозорење МУП-a: “Варница може угрозити живот!”
У последња 24 сата на територији Републике Србије евидентирано је 290 ванредних догађаја, од чега 262 пожара на отвореном простору, што још једном указује на неопходност одговорног понашања свих грађана и стриктног поштовања законских одредби које забрањују употребу отвореног пламена на отвореном.
Од почетка августа, припадници Сектора за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова угасили су 1.984 пожара на територији Србије. Том приликом ангажовано је 6.021 ватрогасац–спасилац са 2.587 возила, а захваљујући правовременим и професионалним интервенцијама спасено је 387 лица, више од 100 објеката, домаћих животиња, возила, имања и пољопривредних усева.
Највише пожара на отвореном забележено је на подручјима Топличког, Нишавског, Борског, Расинског и Јабланичког управног округа. У њиховом гашењу, поред ватрогасаца-спасилаца, учествовали су и припадници Хеликоптерске јединице, добровољних ватрогасних друштава, јавних предузећа и полицијски службеници.
Сектор за ванредне ситуације подсећа да је Законом о заштити од пожара строго забрањено спаљивање траве, ниског растиња, остатака стрних усева и смећа, као и ложење ватре у шуми и на удаљености мањој од 200 метара од шуме. За непоштовање ових одредби прописане су новчане казне од 10.000 до 50.000 динара за физичка лица, док се за правна лица крећу од 300.000 до 1.000.000 динара.
Сектор ће у наредном периоду, у сарадњи са другим организационим јединицама Министарства унутрашњих послова и надлежним инспекцијским службама, појачати надзор и контролу на терену ради откривања и процесуирања неодговорних појединаца, са циљем смањења броја пожара на отвореном простору и јачања безбедности грађана и њихове имовине.