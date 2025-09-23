clear sky
„ДНЕВНИК” НА ЛИЦУ МЕСТА

ДАНАС САСЛУШАЊЕ ОСУМЊИЧЕНОГ ЗА УБИСТВО ИЗ ЂУРЂЕВА Монструозан злочин над Жабљанином улио страх у кости у овој мирној вароши надомак Новог Сада

23.09.2025. 08:09
Пише:
Дубравка Николић
Извор:
Дневник
Жабаљ
Фото: Дневник

Тридесетосмогодишњи М. Х. из Ђурђева, који се сумњичи за убиство Р. М. (57) из Жабља, требало би данас да буде приведен у новосадско Више јавно тужилаштво на саслушање.

Он је ухапшен због злочина који се догодио у ноћи између суботе и недеље у кући у којој је жртва живела у Улици војводе Мишића 13 у Жабљу. Сумња се да је М. Х. рукама, ногама и дрвеном мотком нанео ударце Р. М., од којих је несрећни човек преминуо. Шта се догађало кобне ноћи утврдиће истрага, али се претпоставља да је дошло до сукоба између двојице мушкараца због, како кажу житељи Жабља, нерашчишћених рачуна. 

кућа
Фото: Дневник

- Не знам шта је то могло да доведе до убиства када је покојни Р. М. био повучен, миран и добар човек. Некада је радио као молер, а у последње време је био помоћни радник код једног суграђанина  - каже један мештанин за „Дневник” и додаје да су сви и даље у шоку. Комшије наводе да ништа нису ни чули ни видели те ноћи и да су се изненадили када су видели полицију.

- Колико ми знамо, није имао породицу. Некада је живео у Новом Саду, али се пре неколико година вратио у родни Жабаљ, заједно са оцем који је у међувремену преминуо и од тада је живео сам у тој кући, иако смо приметили да код њега долази нека жена, па претпостављамо да су били у вези - каже за „Дневник” један мештанин и додаје да је Р. М. волео да попије, али да није био проблематичан.

улица
Фото: Дневник

Према незваничним информацијама, у тренутку злочина осим жртве и осумњиченог, у кући је била и једна женска особа за коју се претпоставља да је емотивна партнерка жртве, а коју је М. Х., наводно, терао да уклони трагове крви у кући. 

Полицију је, према нашим сазнањима, на лице места дошла по позиву лекарске екипе и убрзо је ухапшен М. Х., којем је одређено задржавање до 48 сати због сумње да је починио убиство и принуду.

жабаљ убиство
Извор:
Дневник
Пише:
Дубравка Николић
Хроника
Услови коришћења
