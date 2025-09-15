ЗАЛИО КОМБИ НОВОСАЂАНИНА БЕНЗИНОМ И ЗАПАЛИО ГА Ухапшен због изазивања опште опасности
15.09.2025. 14:35 14:36
Припадници Министарства унутрашњих послова у Новом Саду расветлили су кривично дело изазивање опште опасности и ухапсили осумњиченог З. Б. (1956) из овог града.
Како се сумња, он је, 25. августа, на Булевару ослобођења у Новом Саду, изазвао пожар на комбију једног Новосађанина, тако што га је полио запаљивом течношћу и запалио, саопштила је ПУ Нови Сад.
Полиција је, оперативним радом, идентификовала, пронашла и ухапсила осумњиченог.
По налогу Основног јавног тужилаштва, против њега ће бити поднета кривична пријава у редовном поступку.