clear sky
26°C
15.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1731
usd
99.9174
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЗАЛИО КОМБИ НОВОСАЂАНИНА БЕНЗИНОМ И ЗАПАЛИО ГА Ухапшен због изазивања опште опасности

15.09.2025. 14:35 14:36
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

Припадници Министарства унутрашњих послова у Новом Саду расветлили су кривично дело изазивање опште опасности и ухапсили осумњиченог З. Б. (1956) из овог града.

Како се сумња, он је, 25. августа, на Булевару ослобођења у Новом Саду, изазвао пожар на комбију једног Новосађанина, тако што га је полио запаљивом течношћу и запалио, саопштила је ПУ Нови Сад.

Полиција је, оперативним радом, идентификовала, пронашла и ухапсила осумњиченог.   

По налогу Основног јавног тужилаштва, против њега ће бити поднета кривична пријава у редовном поступку.

запаљен аутомобил ПУ Нови Сад
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај