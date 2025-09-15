few clouds
20°C
15.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1731
usd
99.9174
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЗАСТРАШУЈУЋА СЦЕНА НА ПРУЗИ Судар теретног воза и возила с опасним гасом

15.09.2025. 10:15 10:29
Пише:
Дневник
Извор:
k1info.rs
Коментари (0)
судар
Фото: Pixabay.com

Рано јутрос у Смедереву дошло је до саобраћајне несреће када је теретни воз сударио се с возилом које је превозило ТНГ и доставним возилом.

Иако сцена делује застрашујуће, срећом, у овој незгоди нема тежих повреда. 

Полиција је брзо стигла на лице места и извршила увиђај. Саобраћај је био привремено обустављен док су екипе рашчишћавале терен.

Становници Смедерева већ годинама упозоравају на опасност коју представљају теретни возови који пролазе кроз град, посебно јер рута води поред школа и дечијих игралишта. 

Инцидент је поново отворио питање сигурности и контроле транспорта опасних материја кроз насељена места. 

Упркос узнемирујућој сцени, надлежни апелују на грађане да остану мирни и прате упутства саобраћајне полиције.

(k1info.rs)

судар теретни воз тнг пруга
Извор:
k1info.rs
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај