ЗАСТРАШУЈУЋА СЦЕНА НА ПРУЗИ Судар теретног воза и возила с опасним гасом
15.09.2025. 10:15 10:29
Рано јутрос у Смедереву дошло је до саобраћајне несреће када је теретни воз сударио се с возилом које је превозило ТНГ и доставним возилом.
Иако сцена делује застрашујуће, срећом, у овој незгоди нема тежих повреда.
Полиција је брзо стигла на лице места и извршила увиђај. Саобраћај је био привремено обустављен док су екипе рашчишћавале терен.
Становници Смедерева већ годинама упозоравају на опасност коју представљају теретни возови који пролазе кроз град, посебно јер рута води поред школа и дечијих игралишта.
Инцидент је поново отворио питање сигурности и контроле транспорта опасних материја кроз насељена места.
Упркос узнемирујућој сцени, надлежни апелују на грађане да остану мирни и прате упутства саобраћајне полиције.