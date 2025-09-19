ЗБОГ МОГУЋЕГ УЗНЕМИРЕЊА ЈАВНОСТИ Бившој градоначелници Ниша продужен притвор за још 30 дана
НИШ: Виши суд у Нишу продужио је за још 30 дана притвор бившој градоначелници Ниша Д. С. осумњиченој за злоупотребе.
Притвор јој је продужен због узнемирења јавности и може трајати најдуже до 11. октобра, речено је Танјугу у том суду.
Бивша градоначелница Града Ниша Д.С. и бивши командант Штаба за ванредне ситуације Града Ниша осумњичени су за продужено кривично дело злоупотреба службеног положаја.
Д. Н. из Лалинца је осумњичен за кривично дело злоупотреба службеног положаја у помагању, а З. С. из Малошишта је осумњичен за исто кривично дело.
Сумња се да су они извршили кривично дело злоупотреба службеног положаја тако што је Д.С. од 16. марта 2022. године до 9. јула 2024. године, супротно закону, ангажовала ПР "Водомонтери" из Лалинца и ПД "Сим пук градња" Малошиште за извођење различитих грађевинских радова, углавном изградњу нове водоводне и канализационе мреже на територији Ниша примењујући одредбе Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама и других прописа по овом Закону, а не примењујући Закон о јавним набавкама.
Како је раније саопштио МУП, у наведеним ситуацијама се није радило о ванредним ситуацијама, већ о инвестиционом одржавању, затим проширењу водоводне и канализационе мреже, изградњи нове канализационе мреже употребљених вода и изградњи потпорне конструкције.
Ухапшени су ангажовани по понудама које су дали и које су знатно веће у односу на тржишне вредности претходно дате у предрачунима које је израдило ЈКП "Naissus" Ниш.
На тај начин ухапшенима је прибављена противправна имовинска корист од 460.322.637,17 динара, а на штету Града Ниша.