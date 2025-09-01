clear sky
ЖЕНА УДАРИЛА КОЛИМА ДЕВОЈЧИЦУ (12) НА ПЕШАЧКОМ ПРЕЛАЗУ Дете завршило у Институту за мајку и дете

01.09.2025. 09:58 10:00
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф.рс/Дневник.рс
Фото: Dnevnik.rs

Жена (43) која је возила "мерцедес" јутрос око 8 сати на Вождовцу је "покосила" девојчицу (12) која је прелазила улицу на обележеном пешачком прелазу.

Повређена девојчица је у претњи оца примљена у Институт за мајку и дете у Београду.

Жена која је возила аутомобил којим је ударено дете на пешачком прелазу, је задржана на месту саобраћајне несреће.

На Вождовцу је увиђај је у току.

пешачки прелаз вождовац саобраћајна несрећа
Вести Хроника
