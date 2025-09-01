ЖЕНА УДАРИЛА КОЛИМА ДЕВОЈЧИЦУ (12) НА ПЕШАЧКОМ ПРЕЛАЗУ Дете завршило у Институту за мајку и дете
01.09.2025. 09:58 10:00
Жена (43) која је возила "мерцедес" јутрос око 8 сати на Вождовцу је "покосила" девојчицу (12) која је прелазила улицу на обележеном пешачком прелазу.
Повређена девојчица је у претњи оца примљена у Институт за мајку и дете у Београду.
Жена која је возила аутомобил којим је ударено дете на пешачком прелазу, је задржана на месту саобраћајне несреће.
На Вождовцу је увиђај је у току.