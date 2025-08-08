ЖЕСТОК УДЕС КОД ГРОЦКЕ Троје превезено у Ургентни центар, дугачка колона успорила саобраћај
08.08.2025. 13:38 13:40
Коментари (0)
БЕОГРАД: Код Бегаљичког брда на територији Гроцке данас се догодила саобраћајна несрећа, а три особе превезене су у Ургентни центар, сазнаје Танјуг.
У удесу су учествовала два аутомобила.
Саобраћајна незгода догодила се око 11.30 часова у смеру ка Београду.
Извештач Танјуга јавља да се у том делу пута формирала дугачка колона возила. Увиђај је у току, саобраћај на том делу пута функционише спорије него уобичајено.