24седам: Шале форхенд или Прљави Хари на рекетирању створио империју, а сад са тужиоцима удара на Србију
Зоран Шашић, помоћник директора полиције, чува, како пише 24 седам, кривце за надстрешницу, а од криминалних послова згрнуо је богатство.
Како пише 24седам мафијашко-криминална мрежа Зорана Шашића, високопозиционираног припадника МУП-а у мафијашким водама, познатог под надимком Шале Форхенд, убрзано се расплиће. На видело излазе сва непочинства која се крију иза службене полицијске легитимације у чину пуковника.
Шашић, сада на месту помоћника директора полиције, већ дуже време, како пише овај портал, не живи од полицијске плате као остали припадници Министарства унутрашњих послова. Своје приходе "свео" је на корупцију и масне коверте за учињене разне услуге. На његовој листи "спонзора" су многи новосадски предузетници. Када кажемо "спонзори", мислимо на жртве, односно на приватнике који му плаћају.
У његовом власништву су, како преноси 24седам, и поједине фирме, али су власници и директори неки други његови људи. Али то је само једно од поља на којима зарађује новац, на муци поштених новосадских привредника којима се, пише овај медиј, отима посао. Главни комуникацију са Дејаном Бодирогом у овој блокадерској хоботници за Шалета Форхенда обавља, како пише 24седам, брат Горан Шашић, познат по карактеристикама потрчка. Он је председник Борда директора тренера Евролиге, где влада Бодирога осведочени демонстрант са блокадерских скупова. Бодирога и Горан су кумови.
Да све буде како и доликује војвођанској Коза Ностри, тај корумпирани и опљачкани новац даље се прослеђује, пише 24седам. И то у некретнине. Али, Шале Форхенд није наиван, па се те непокретности не књиже на његово име, већ на имена њему блиских људи. Ипак, све се зна и списак је ту.
Мафијашко-криминална мрежа пуковника, како пише 24седам, не би била то што јесте да нема чланове. Шашић је недавно ухваћен у ресторану "Маршал" где је састанчио са шефицом Трећег основног јавног тужилаштва у Београду Иваном Поморишки, бившом сарадницом аутономаша Ненада Чанка а сада миљенице републичке јавне тужитељке Загорке Доловац. Тврдило се да су Шашић и Ивана Поморишки уговарали даље акције о чему су сигурно и обавестили Доловац, пише 24седам.
Осим ове две тужилачке везе Поморишки-Доловац, опште је познато, пише 24седам, да је у добрим односима са већином тужилаца Јавног тужилаштва за организовани криминал са којима је годинама сарађивао, а међу њима је и Младен Ненадић.
Ова блокадерска група, тако из врха тужилаштва и полиције, неће, пише 24седам, да хапси одговорне за пад надстрешнице у Новом Саду иако су потписали да је све у реду. Овај потпис се односи на проректора за међународну сарадњу Београдског универзитета и некадашњег председника Скупштине Инфраструктуре железнице Србије Небојшу Бојовића, који се и даље шепури на слободи.
Документа показују, како преноси 24седам, да је годину дана пре трагедије у Новом Саду, 10. новембра 2023. године, Бојовић као председник Скупштине Инфраструктуре железнице Србије потписао Одлуку којом је овластио ово предузеће да са компанијом "Србијавоз" потпише Уговор о коришћењу јавне железниче инфраструктуре којим Инфраструктура железнице Србије гарантује да возови могу безбедно да саобраћају по пругама и да су станице које се користе за улаз и излаз путника на тим правцима безбедне. Значи, својим потписом је гарантовао да је железничка станица у Новом Саду - безбедна. На крају је потписао и извештај у ком се наводи да су сви радови на станици Нови Сад окончани 5. јула 2024. године.
Цела ова екипа ухваћена је на прослави у кафани. Поред Ненадића и Бојовића ту су, пише 24седам, и први блокадер - ректор Универзитета у Београду проф. др Владан Ђокић, али и остали актери повезани са афером пада надстрешнице Драган Стокић, председник Француско-српске привредне коморе и регионални менаџер компаније "Атос" за Југоисточну Европу, иначе добављача услуга за Железницу Србије. Седи и Милутин Милошевић, донедавни директор Инфраструктуре железнице и Бојовићев пријатељ из студентских дана, познат по дугогодишњој улози у управљању "Беочвором", Јован Томовић, запослен у фирми "Евиден доо", која је ангажована на пројектима рачунарског програмирања, који је са Стокићем учествовао у ИТ пројектима вредним више од 20 милиона евра.
И за столом је, можда и најприснији сарадник Шашића, Дејан Бодирога, директор Евролиге.У увезивању са блокадерском хоботницом помаже му и брат Горан, председник Борда директора тренера Евролиге.
Зато су јаке везе и милионски износи у еврима у интересу Шашића и његове хоботнице да се само хапсе политичари како би се тако подгрејале тензије на улицама. Паралелно са тиме, Шашићево име се доводи у везу са осетљивим линијама командовања, али и са нејасним координацијама које прате праксу пуштања насилника на слободу након напада на службена лица.