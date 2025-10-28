НАСТАВНИЦА УБИЈЕНА НА УЛИЦИ Комшија је давио пред очима пролазника НИКО СЕ НИЈЕ ЗАУСТАВИО ДА ЈОЈ ПОМОГНЕ
Марина С. (56), наставница физичког васпитања у гимназији у Бугуруслану у Русији, брутално је убијена док је улазила у свој аутомобил.
Злочин се догодио у прометној улици, у суботу усред бела дана, а за убиство се сумњичи Маринин комшија Александар В. (42).
Сигурносне камере снимиле су тренутак језивог злочина којем су наводно претходили вишегодишњи сукоби убице и жртве.
Осумњичени Александар је, према наводима, читавог живота живео са мајком, коју је повремено и физички злостављао, а Марина је неколико пута покушавала да заштити несрећну жену од помахниталог сина, што ју је на крају коштало живота.
Александрова мајка је недавно умрла, а он је потом више пута покушао да нападне Марину, што је она и пријављивала полицији. Међутим, он није приведен и у суботу, 25. октобра, успео је у својој намери - да Марину убије.
Камере су снимиле како Марина прилази свом возилу "nissan qashqai" и отвара врата. У следећем тренутку мушкарац обучен у црно претрчава улицу, граби Марину са леђа и почиње да је дави. Камере су снимиле језив врисак.
Док је убица давио Марину више возила је прошло улицом, међутим, нико није стао да јој помогне.
Након убиства, Александар је тело угурао у аутомобил, а потом је сео за волан "нисана" и покушао је да побегне из града. Међутим, како није имао возачку дозволу, ни искуства у вожњи, у близини ауто-пута је слетео са коловоза и ударио у бандеру. Возач који је ишао иза њега одмах је укочио и позвао полицију. Међутим, када је видео да је Александар изашао неповређен, верујући да је једини у возилу, човек се вратио за волан и одвезао се даље.
Тај тренутак је Александар, како се верује, искористио да Маринино тело пребаци са задњег на возачево седиште, како би исценирао да је погинула у несрећи. Након што је то урадио, побегао је са лица места.
Међутим, када је полиција стигла, било је јасно да Марина није погинула у удесу и одмах је покренула опсежну истрагу. Убрзо су се склопиле коцкице и Александар је потом приведен под сумњом да је Марину убио.
Колеге у гимназији где је Марина радила више од 20 година шокирани су због злочина. Истичу да је била дивна жена.
"Иза себе је оставила сина, има само 14 година", навеле су колеге.
Александру је након хапшења одређен притвор.