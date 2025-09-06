24седам: Сви се удружују против Србије: Хрватска и Словенија потписали војни пакт, Бугарска следећа!
За кога се то Хрвати и Словенци наоружавају? Против кога праве савезе? Одговор је јасан - против Србије, пише 24.седам.
Како се наводи на порталу 24.седам, Србија се данас суочава са истим оним изазовима који су је пратили и деведесетих година. Док председник Александар Вучић упозорава да се у региону убрзано граде војни савези усмерени против наше земље, у Загребу и Љубљани свечано се потписују декларације о “сарадњи” које јасно показују своје право лице
Поновљени сценарији из деведесетих
Вучић је јасно рекао, историја нас учи да овакви савези никада нису били безазлени. Када су се тада окупљали против нас, имали су снажну спољашњу подршку, били су организованији и на крају протеривали Србе са вековних огњишта, из Крајине, са Косова и Метохије, из Босне и Херцеговине.
Они имају снажну залеђину у НАТО
Председник Србије Александар Вучић је данас говорио о склапању војних савеза против Србије што свакако није лака ствар за нас јер "имамо негативна искуства из деведесетих".
- И тада су се исти ти окупљали против нас, и били су успешнији и снажнији. Имали су јачу подршку споља, били мудрији, и на крају су победили, зато што је за њих победа када протерају Србе са огњишта у Крајини, на КиМ, у БиХ... Оно што сам видео у Кини, то је да се сви припремају за нешто у будућности. И то видите и у свим европским земљама, наоружавају се до максимума. Овде у региону та врста формирања вишеслојних осовина против Србије, је веома важна зато што се Србија види као фактор који није довољно послушан, који хоће да служи својим интересима - нагласио је председник.
Вучић је рекао да је Словенија јуче недвосмислено открила да се формирају осовине против Србије због ситуације у БиХ и на КиМ.
- Они мисле да имају право да се мешају у наше ствари на КиМ. Када правите савез са Хрватима јасно је против кога га правите, нису сигурно против Аустријанаца. Ми морамо да реагујемо трпељиво, стрпљиво и мирно, да јачамо своје позиције у свету. Они имају снажну залеђину у НАТО, то ће имати и у овом другом савезу. Очекују да им се и Бугарска придружи. И не смемо бити слепи, слични савези су прављени на истоветан начин пред велики рат. Морамо бити свесни нечијих намера, зато што ово неко није радио да би јео шкампе, већ да раде директно против интереса српског народа - рекао је председник, а преноси 24.седам.
Данас видимо исти образац: окупљање, потписивање, позивање на "регионалну стабилност", док се у позадини јасно зна ко је мета. Србија, јер није довољно послушна, јер жели да води сопствену политику, јер неће да буде колонија.
Хрвати уз терористе ОВК
За портал 24седам се огласио Историчар проф. др Борис Стојковски са Филозофског факултета у Новом Саду и прокоментарисао малициозне планове држава којима смета слободарска политика Србије!
- Геополитичка слика Балканског полуострва се свакако мења, а Србија ту треба да нађе своје место. Околности су врло комплексне, али не и зачуђујуће. Хрватска је подршку албанском фактору показивала у последњих тридесет година у много наврата. Њен однос према Косову и Метохији вероватно то најбоље илуструје, укључујући и подршку терористима из тзв. ОВК, затим константну и директну потпору покушајима да се на нашој територији створи лажна држава Косово, и на крају и овај војни савез. Он је усмерен ка свему сем ка очувању мира и стабилности на Балкану и уопште у Југоисточној Европи - наводи проф.др Борис Стојковски за наш портал.
Како наводи државно и национално јединство је једини одговор непријатељима наше државе.
- Додајмо свему овоме крхку ситуацију у Босни и Херцеговини, и унутрашње проблеме које Србија, нимало случајно, има управо у истом тренутку, јасно је у како се тешком положају Србија налази. Државно и национално јединство и црвене линије које Србија има стога треба да буду најснажнији одговор на овај војни савез и на све друге изазове - закључује он.
Савези против Србије
Словенија и Хрватска сада отварају “ново поглавље сарадње”. Потписују документе који обухватају војно-техничку сарадњу, заједнички развој оружја и опреме, јачање индустрија. Али иза те фасаде крије се геополитичка порука: ствара се осовина која ће имати подршку НАТО-а и Запада.
На то се надовезује и најава да би се Бугарска могла придружити истом савезу.
Зар то не подсећа на време када су се, под паролом "мир и стабилност", правиле алијансе чији је једини циљ био слабљење Србије, пише 24.седам.
Срби су мета јер чувају слободу
Србија је данас једина земља у региону која још има снаге да води самосталну политику. Зато и јесте мета. Јер не пристајемо да се одричемо Косова и Метохије.
Јер нећемо да пристанемо на понижења и диктате са стране.
Док Хрвати и Словенци говоре о “одговорности за мир на Косову и у БиХ”, јасно је да они не говоре о миру, него о притиску на Србе. Јер мир за њих значи Срби у резерватима, без права, без земље, без достојанства.
Председник Вучић упозорава да морамо бити стрпљиви и мирни, али и свесни онога што се спрема. Ове декларације нису потписиване да би се “јели шкампи”, већ да би се правили планови против интереса српског народа.
Зато је време да Србија настави да јача своје капацитете, да се повезује са правим партнерима у свету и да никада више не дозволи да је изненаде.
Наша историја нас обавезује, јер знамо шта значи када други кроје савезе и “мир” на наш рачун, пише 24.седам.