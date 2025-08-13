АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ ПОРУЧУЈЕ: Нећу мењати устав нити се поново кандидовати ИЗБОРИ ПРЕ РОКА, СРБИЈА ОСТАЈЕ ВОЈНО НЕУТРАЛНА
Председник Србије Александар Вучић поручио је данас да је немогуће да се поново кандидује за председника државе, истичући да му не пада на памет да мења Устав како би то било могуће, као и да ће избори бити расписани пре законом утврђеног рока.
Говорећи на заједничкој конференцији за медије са аустријским канцеларом Кристијаном Штокером, Вучић је одговорио на питање новинара аустријског јавног сервиса ОРФ о деветомесечним протестима у Србији и потенцијалном датуму нових избора. Поручио је да о томе одлучују искључиво надлежне институције Србије.
– За расписивање избора нису надлежни ни аустријски новинари ни блокадери, већ институције наше државе. Избори ће бити расписани пре рока који прописују Устав и закони. На њима ће се видети шта народ мисли и ко ће да победи, јер избори су једина права мера народне воље – нагласио је Вучић.
Истакао је да су протести легитиман и легалан вид изражавања незадовољства све док нису насилни, али да у последњих девет месеци није одржан ниједан скуп који је био пријављен или у складу са законом.
– Нисмо имали ниједан легалан скуп. Сви су били противзаконити и непријављени надлежним органима – рекао је он.
Вучић је додао да је политички ветеран који више нема могућност да се кандидује за председника. – Нисам диктатор како ме поједини медији у Аустрији представљају. Своју председничку каријеру завршавам за нешто више од годину дана. Нећу мењати Устав да бих остао. Подржаћу оне за које верујем да могу да воде Србију у будућност, али одакле ћу то чинити није сада тема – казао је он.
У осврту на резултате власти, председник је истакао да је аеродром у Београду данас седам пута већи него раније, да је национална авио-компанија десет пута успешнија, као и да је јавни дуг са 79 одсто БДП-а смањен на 44 одсто, што је, по његовим речима, упола мање од просека Европске уније.
– Путеви, пруге, научно-технолошки паркови… То су резултати које нико не може да нам одузме – нагласио је Вучић.
Осврнуо се и на ситуацију на Косову и Метохији, истичући да је дијалог једини могући пут. – Све друго је катастрофа за све. Без обзира на хапшења Срба и некажњене злочине над њима, решење се мора тражити у разговорима – поручио је он.
Говорећи о регионалним темама, Вучић је прокоментарисао и изјаву премијера Црне Горе Милојка Спајића да је у интересу региона да Србија уђе у НАТО.
– Србија не жели да буде део било које војне организације. Желимо да останемо војно неутрални. Имамо добре односе са НАТО-ом, и док је генерални секретар био Јенс Столтенберг и сада када је то Марк Руте. Али своје небо, земљу, реке и народ желимо да чувамо сами – рекао је Вучић.
Додао је да Србија жели најближе и најбоље односе са Црном Гором, али да у исто време инсистира на сопственој самосталности и независности у доношењу одлука.
– Захваљујем на понуди, али Србија ће остати самостална. Нека премијер Спајић дође у Београд средином септембра да види како изгледа једна снажна и независна војска. Са НАТО-ом ћемо наставити да градимо добре и пристојне односе, али чланство не долази у обзир – поручио је председник.
Вучић је на крају истакао да је поносан на чињеницу да Србија, за разлику од многих земаља, није насилно реаговала на протесте, већ је показала демократску зрелост и поштовање према грађанима који имају другачије мишљење.