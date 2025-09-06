БЕЧИЋ ОСУДИО НАСИЛНЕ ИНЦИДЕНТЕ: "Насиље на улицама је недопустиво и већина грађана Србије је против тога"
Синоћ смо у Новом Саду имали бруталан напад на полицију пиротехничким средствима, штанглама, моткама и бацање сузавца на припаднике МУП.
То су ти мирни грађани који само протестују, како блокадерски медији представљају, али је њихова мирноћа синоћ огољена, открили су своја лица насилника који желе да изазову хаос у Србији.
Сада причају о полицији како је она деловала насилно, али права истина је да је интервенција полиције била искључиво у складу са законом.
Зар је полиција требала да допусти блокадерима да их живе запале, да униште све пред собом?!
Данас ћемо имати хајку на полицију због уласка у Ректорат који је апсолутно у складу са овлашћењима и оправдан када сагледамо шта је све тамо пронађено оружје, запаљиви материјали и средства која нарушавају јавни ред и мир и угрожавају животе.
Спиновање, лажи и извртање чињеница неће им проћи, то само показује њихово стање очаја јер немају подршку грађана.
Насиље на улицама је недопустиво и већина грађана Србије је против тога.
Желе Србију која иде путем напретка, а не да буде на коленима и нечији слуга.
Председник Вучић има апсолутну подршку грађана зато што Србија под његовим вођством је војно, економски и привредно снажна.