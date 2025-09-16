clear sky
БЛОКАДЕРИ У БРУТАЛНОЈ КАМПАЊИ ПРОТИВ ДОЈУЧЕРАШЊЕГ ФИНАНСИЈЕРА Чим је изнео свој став, пленумаши кренули са увредама

16.09.2025. 12:59 13:10
Пише:
Дневник
Извор:
Информер
Printscreen X
Фото: Printscreen X

Ненад Милановић, један од најпознатијих предузетника на српској стартап сцени, одлучио је да прекине сваки ангажман са блокадама и блокадерима у Србији.

Милановић се тим поводом огласио на друштвеним мрежама, а готово истог тренутка кренуле су увреде на његов рачун.

– Одјављујем претплату на све канале из студија Србија. Нотификације утишане, сигнал угашен, даљински враћен. Сећања остају, ангажман не. Срећно свима! – написао је Милановић на Иксу.

Подсећамо, у питању је један од већих финансијера блокадера у Србији, који је одвојио два милиона динара за подршку овом покрету.

Сада, када је видео куда то води, осули су на њега дрвље и камење.

Printscreen X
Фото: Printscreen X

Информер

блокаде
Вести Политика
