БЛОКАДЕРИ У БРУТАЛНОЈ КАМПАЊИ ПРОТИВ ДОЈУЧЕРАШЊЕГ ФИНАНСИЈЕРА Чим је изнео свој став, пленумаши кренули са увредама
16.09.2025. 12:59 13:10
Ненад Милановић, један од најпознатијих предузетника на српској стартап сцени, одлучио је да прекине сваки ангажман са блокадама и блокадерима у Србији.
Милановић се тим поводом огласио на друштвеним мрежама, а готово истог тренутка кренуле су увреде на његов рачун.
– Одјављујем претплату на све канале из студија Србија. Нотификације утишане, сигнал угашен, даљински враћен. Сећања остају, ангажман не. Срећно свима! – написао је Милановић на Иксу.
Подсећамо, у питању је један од већих финансијера блокадера у Србији, који је одвојио два милиона динара за подршку овом покрету.
Сада, када је видео куда то води, осули су на њега дрвље и камење.
