БЛОКАДЕРИ СУ ПОКАЗАЛИ ПРАВО ЛИЦЕ Месаровић: Нису то никакви "протестанти" већ насилници и рушитељи СРБИЈА ЈЕ ЈАЧА ОД МРЖЊЕ И ЗЛА, ПОБЕДИЋЕ
Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић истакла је, коментаришући синоћње дивљање блокадера у Новом Саду, да је право лице такозваних “мирних” грађанско-студентских протеста уствари лице мржње, насиља и рушења Србије.
-Ово је чист фашизам на делу! Синоћ на Булевару ослобођења у Новом Саду и у Стражиловској улици, маскирани екстремисти, до зуба наоружани моткама и пиротехником, разбијали су стакла, проваљивали у просторије Српске напредне странке, пљачкали, палили заставу СНС, уништавали све што су нашли пред собом. Док су дивљали над туђом имовином, њихови тајкунско-опозициони медији цинично су уживо преносили ово безумље, лажно убеђујући јавност да “нема инцидената” – јер, по њима, разбијање, крађа и напад на политичке неистомишљенике није насиље. Срам их било - рекла је Месаровић.
Месаровић је навела да то нису били никави “протестанти”.
-Ово су фашисти, насилници, рушитељи и мрзитељи Србије који би да запале наш град и земљу само зато што мислимо другачије. Али Србија је јача од ваше мржње и зла, и победиће - поручила је Месаровић.