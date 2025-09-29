БРОЈЕВИ СУ НЕУМОЉИВИ, НА СКУПОВИМА ПРОТИВ БЛОКАДА ГРАЂАНИ РЕКЛИ ДОСТА! Лидер СНС Вучевић: Кључни захтеви су стабилност и предвидивост
Лидер напредњака и саветник председника Републике за регионална питања Милош Вучевић гостујући на К1 телевизији изјавио је да окупљања против блокада нису организована да би се мерио број људи који ће присуствовати, већ да би грађани рекли да је доста и да желе да се врате нормалном животу.
-Нисмо се мерили, бројеви су неумољиви, они показују један вид расположења у јавности. Скупови против блокада нису организовани да би се неко измерио, већ да грађани кажу доста, пустите да се врате ђаци у школе, да се студенти врате на редовно студирање, да су радници на својим радним местима, да ради бизнис. То је поента, то су кључни захтеви - хоће стабилност и предвидивост. Могли бисмо да додамо да су биле опструкције и у другим областима живота, покушај генералног штрајка да све стане. Када ово поређамо видимо класичан пример обојене револуције. Они директно утичу да држава не функционише, они спречавају државу да ради свој посао. И то је највећа превара којој смо присуствовали 10 месеци - рекао је Вучевић.
Црвена шака се појавила одмах
Они који кажу нешто другачиј, за блокадере, каже Вучевић, мора бити изопштен или изруган.
-Вратићемо се нормалним стварима тако што ћемо причати о успеху државе, када расту плате медицинским радницима и просветним радницима, од 1. децембра повећање пензија. Зашто бих ишао да гледам нешто у позоришту кад ми неко дигне црвену шаку? Не осећам се пријатно где се доводи политичка ситуација у питање. Они су сваку представу и концерт покушали да злоупотребе и да нам причају ко је убица. Корупција није довела до пада надстрешнице, већ чињење или нечињење. Постоје предмети, оптужнице, процеси. Неки су видели шансу да профитирају. Црвена шака се појавила готово одмах. Нико није решио да Португалију сруши када је пала жичара. У октобру сте имали поплаве у Валенсији, па нико није решио да сруши Краљевину Шпанију. У Србији несрећа, ајде да запалимо државу - навео је Вучевић.