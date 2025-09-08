ЦИНИЧНО ИЗ ЗАГРЕБА: КАЖЊАВАЋЕ, АЛИ НЕ УВЕК Јандроковић открио у којим случајевима ће санкционисати За дом спремни у Сабору
ЗАГРЕБ: Председник Хрватског сабора Гордан Јандроковић изјавио је данас да ће у парламенту поклич 'За дом спремни' кажњавати ако буде кориштен у смислу величања усташког режима и НДХ.
Он је рекао да осуђује усташки режим и НДХ, али и комунистички тоталитаризам.
"Ако видим да се ради о провокацији с циљем величања усташког режима, тада ћу то санкционисати", рекао је Јандроковић новинарима након седнице Председништва Хрватског сабора упитан хоће ли у новој сезони кажњавати заступнике који буду употребљавали усташки поклич "За дом спремни".
Јандроковић је додао да се посланици "користе различитим триковима" у својим расправама и 'закамуфлирају' то кроз расправу, но поновио је да ће стриктно водити рачуна о томе да када ЗДС буде коришћен у смислу усташког режима и НДХ бити санкционисан.
"Осуђујем и усташки режим и НДХ и кориштење симбола који величају то раздобље хрватске историје. Исто тако, осуђујем и други, комунистички тоталитаризам. Ту треба да постоји одређена равнотежа коју, нажалост, СДП овим својим предлогом не чини", рекао је Јандроковић.
Најутицајнија опозициона СДП иницирала је измену Кривичног закона, предложивши увођење новог кривичног дела "истицање обележја националсоцијализма, фашизма, усташког и четничког покрета или режима". Такође, предлаже да се коришћење поздрава "За дом спремни" почне кривично санкционисати.
"Изненадио ме је предлог СДП-а. Јер да им је заиста стало до тога да се уреди та проблематика, онда би вероватно, осим етничких и усташких симбола, укључили и комунистичке. Овако показују искључивост у смислу осуде једне врсте тоталитарних режима", рекао је председник хрватског парламента.