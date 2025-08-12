ДОДИКУ ЗАТВОРСКА КАЗНА ЗАМЕЊЕНА НОВЧАНОМ Суд у БиХ донео решење
Председнику Републике Српске Милораду Додику је, казна затвора замењена новчаном.
Како је објавио портал Аваз, суд у БиХ је, одлучујући о захтеву одбране Милорада Додика, за замену изречене казне затвора новчаном казном, донео решење којим је након изјашњења Тужилаштва БиХ усвојен наведени предлог одбране.
"Те је осуђеном Милораду Додику изречена казна затвора замењена новчаном казном", саопштио је суд.
Подсетимо, суд Босне и Херцеговине раније је прогласио кривим председника Републике Српске Милорада Додика и осудио га на годину дана затвора и шест година забране политичког деловања по оптужници за "непоштовање одлука" Кристијана Шмита.
