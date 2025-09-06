ДЕКАН ПРУЖИО ЗАШТИТУ БЛОКАДЕРИМА Покушали да запале зграду у којој су били људи и насртали на полицајце који су је бранили (ВИДЕО)
Синоћ је у Новом Саду дошло до инцидената, када су блокадери након протеста насрнули на полицију и покушали да запале Филозофски факултет.
Према подацима МУП-а, више од 3.000 блокадера терориста каменицама, бакљама и топовским ударима нападало је полицајце, с јасном намером да им угрози животе. У хаосу који је уследио, полиција је успела да одбрани институције и потисне насилнике са улице.
Међутим, оно што је уследило након интервенције шокирало је јавност: терористи су нашли уточиште у згради Природно-математичког факултета, где их је дочекао лично декан, професор Срђан Рончевић.
На видео-снимку до ког је дошла редакција НС уживо, јасно се чује како Рончевић, позивајући се на “аутономију универзитета“, полицији забрањује улазак на факултет, чиме је директно спречио хапшење особа које су само неколико минута раније покушале да запале живе људе у згради Филозофског факултета и насрнули на полицајце који су их штитили.
Јавност и академска заједница, како преноси НС уживо, с правом постављају питање: да ли је “аутономија универзитета“ изговор за заштиту криминалаца и имунитет од одговорности за покушај убиства?
Уместо да сарађује са органима реда у истрази декан Рончевић стао је у заштиту блокадера.
На снимцима види се како терористи под пуном ратном опремом улазе на факултет који им је послужио као "сигурна кућа".