Деманти адвоката Срђана Хромиша
Поводом текста са насловом: „ПОЛИТИЧАРИ У АУСТРИЈИ ПРОТИВ СРБИЈЕ На посебном семинару у Алпбаху води се кампања за рушење земље“ деманти нашој редакцији је упутио новосадски адвокат Срђан Хромиш.
Његов деманти преносимо у целости:
„Европски форум Алибах представља престижни догађај са осамдесетогодишњом традицијом који су аустријски студенти и чланови покрета отпора против нацизма започели 1945. године са идејом спречавања понављања страхота Другог светског рата и приближавања европских држава ради сарадње и мирног суживота. Од тада до данас, форум сваке године окупља хиљаде најумнијих људи из света политике, науке, бизниса и економије, а пре свега младих, који раде на унапређивању Европе и света. Лично сам присуствовао форуму као један од пет изабраних стипендиста из Србије, који пролазе ригорозну селекцију.
Држава би требало да буде поносна да је у иностранству представљају млади људи који су факултетски образовани, говоре стране језике, успешни су у својим пословима и желе Србији напредак. Уместо тога, моје колеге и ја смо били жртве оркестриране и малициозне медијске кампање чији је циљ био да се наруше наши углед и част тако што ћемо бити представљени као „лажни студенти“ који се „обрачунавају са Србијом и припремају напад на њу“, стављајући нас у контекст организовања субверзивних активности са страним политичким представницима и борбе против сопствене државе.
Неистинито је да је било ко од стипендиста, па тако ни ја, говорио на панелу под називом „Пумпај! Протест као откуцај срца демократије“ на коме је говорио ректор Универзитета у Београду проф. др Владан Ђокић. Такође, неистинито је да сам ја говорио било где у име студената из Србије, као и да сам „адвокатски приправник у канцеларији која заступа Маринику Тепић“. Ја нисам студент и стога не могу да говорим у име студената, а радим као самостални адвокат у Новом Саду и немам никакве везе са Мариником Тепић, нити сам је ја икада заступао као адвокат или као адвокатски приправник. На крају, Вјоса Османи није имала никакав контакт ни са ким из Србије, нити је присуствовала панелу који се бавио ситуацијом у Србији и протестима, а нарочито никог из Србије није у својству ментора „ усмеравала и саветовала како да ради против своје државе“, нити би било ко од српских представника икада учествовао у тако нечему.
Подсетићу на крају да је председник Републике Србије Александар Вучић 2018. године такође присуствовао Европском форуму Алибах, гдеје говорио на панелу заједно са Хашимом Тачијем и другим европским представницима о размени територија Републике Србије. "
У Новом Саду, 03.09.2025. године Адвокат Срђан Хромиш