09.09.2025.
Нови Сад
(ФОТО) ЏЕКИ ЧЕН СТИГАО У БЕОГРАД Угостио га председник Србије- ЕВО ШТА ЈЕ ФИЛМСКА ЗВЕЗДА ПОКЛОНИЛА ВУЧИЋУ

09.09.2025. 11:03
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Александар Вучић
Фото: Screenshot Instagram buducnostsrbijeav

Председник Републике Србије Александар Вучић састао се са прослављеним холивудским глумцем и новим бренд амбасадором EXPO 2027 Џекијем Ченом.

-Велика је част што ће ова глобална филмска звезда и један од највећих светских културних амбасадора представљати EXPO у Србији својом харизмом и енергијом. Уверен сам да ће као промотер EXPO 2027 пружити снажну подршку у представљању догађаја који ће нашу земљу поставити у центар глобалне пажње и приближити свету дух игре који EXPO промовише у нашој Србији.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dnevnik (@dnevnik.rs)

председник Председник Србије
Вести Политика
