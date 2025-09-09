(ФОТО) ЏЕКИ ЧЕН СТИГАО У БЕОГРАД Угостио га председник Србије- ЕВО ШТА ЈЕ ФИЛМСКА ЗВЕЗДА ПОКЛОНИЛА ВУЧИЋУ
Председник Републике Србије Александар Вучић састао се са прослављеним холивудским глумцем и новим бренд амбасадором EXPO 2027 Џекијем Ченом.
-Велика је част што ће ова глобална филмска звезда и један од највећих светских културних амбасадора представљати EXPO у Србији својом харизмом и енергијом. Уверен сам да ће као промотер EXPO 2027 пружити снажну подршку у представљању догађаја који ће нашу земљу поставити у центар глобалне пажње и приближити свету дух игре који EXPO промовише у нашој Србији.