(ФОТО) ПРЕДСЕДНИК ВУЧИЋ МЕЂУ 12.500 ГРАЂАНА БАЊИЦЕ! Блокадерима послао јасне поруке, људи само пристижу: Пропала је обојена револуција, сад треба сви да се ујединимо и да кренемо напред

13.09.2025. 18:40 18:53
Пише:
Дневник
Извор:
Курир
александар вучић
Фото: Скриншот Информер тв

Председник Александар Вучић је на скупу грађана против блокада на Бањици.

Председник Србије Александар Вучић стигао је да подржи скуп против блокада на Бањици.

На Бањици се окупило око 12.500 људи.

- Овде ће бити и 15.000. Овде ће бити највећи скуп - рекао је Вучић.

Истакао је да људи само хоће да живе нормално, да их нико не малтретира, да живе слободно.

- Разговарамо да се помиримо са нашим сестрама и браћом, да разумеју да је пропала обојена револуција, да је народ победио и да сад треба сви да се ујединимо и да кренемо напред - истиче Вучић.

