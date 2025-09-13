overcast clouds
СВЕТСКО ПРВЕНСТВО У АТЛЕТИЦИ: Злата за Рајана Краузера, Беатрис Чебет и штафету САД

13.09.2025. 16:10 16:12
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
atletika1
Фото: Tanjug (AP Photo/Eugene Hoshiko), (AP Photo/Ashley Landis)

Амерички атлетичар Рајан Краузер освојио је златну медаљу у дисциплини бацање кугле на Светском првенству у Токију.

Краузер је до злата стигао хицем од 22,34 метра. Сребрну медаљу је освојио Узијел Муњоз из Мексика са националним рекордом од 21,97 метара. Италијан Леонардо Фабри је са 21,94 метра освојио бронзану медаљу.

Српски атлетичар Армин Синанчевић није успео да се пласира у финале, пошто је јутрос у квалификацијама освојио 16. место.

Атлетичарка из Кеније Беатрис Чебет освојила је златну медаљу у дисциплини 10.000 метара. Чебет, која је прошле године освојила златну медаљу на Олимпијским играма у Паризу, деоницу од 10.000 метара претрчала је за 30 минута, 37 секунди и 61 стотинку. 

Сребрну медаљу је освојила Италијанка Нађа Батоклети с временом 30:38.23. Бронза је припала Етиопљанки Гудаф Цегај, која је трку завршила у времену 30:39.65 минута.

Мешовита штафета Сједињених Америчких Држава освојила је златну медаљу у трци 4x400 метара. Мешовита штафета САД је до злата стигла укупним резултатом три минута, осам секунди и 80 стотинки. Сребрну медаљу је освојила штафета Холандије (3:09.96), док је бронза припала Белгији (3:10.61).

светско првенство атлетика
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Остали спортови
