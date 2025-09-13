ГРАДОНАЧЕЛНИК НОВОГ САДА МИЋИН НАКОН ОДРЖАНОГ СКУПА ГРАЂАНА ПРОТИВ БЛОКАДА: Нови Сад који је мирно поручио да верује политици која гради друштво мира! Нећете посејати мржњу међу честитим грађанима
Градоначелник Новог Сада Жарко Мићин пружио је подршку грађанима против блокада на скупу у Петроварадину.
-Данас смо у Петроварадину поново имали прилику да видимо два Нова Сада. Две политике. Два програма. На једној страни је био већински, пристојни Нови Сад који је мирно поручио да верује политици која гради друштво мира, заједништва и просперитета, а на другој страни су били они који политику виде као хаос и мржњу. Који желе да ускрате сва политичка права свима који не мисле као они. Видели смо програм развоја и стабилности, а са друге програм који нуди насиље и сукобе.
Али, нећете нас поделити! Нећете посејати мржњу међу честитим грађанима- нагласио је Мићин.
Први човек Града истакао је да су Новосађани и данас показали да су привржени демократији и поштовању људских права и слобода и да верују у политику прогреса и развоја.
-Већински Нови Сад је показао да им је у срцу љубав и да ћемо мирно наставити да се боримо против екстремизма. Да ћемо остати посвећени слободи и достојанству. Будућности Новог Сада. Будућности Србије. Живео Нови Сад! Живела Србија- написао је Мићин на свом Инстаграм налогу.