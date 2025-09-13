broken clouds
26°C
13.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1731
usd
99.9174
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

"ВЕЛИЧАНСТВЕНЕ СЛИКЕ СВЕДОЧЕ О СНАЗИ НАРОДА" Министарка Месаровић о скупу грађана против блокада: Грађани из свих крајева наше отаџбине стали у никад већем броју у одбрану своје земље

13.09.2025. 20:10 20:19
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Adrijana
Фото: Screenshot Instagram mesarovicadrijana

Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић истакла је да величанствене слике из преко 140 места широм Србије сведоче о снази народа који је против блокада и терора оних који би желели да руше сопствену државу.

-Величанствене слике из преко 140 места широм Србије сведоче о снази народа који је против блокада и терора оних који би желели да руше сопствену државу.

Као што су то учинили моји Новосађани, тако су и грађани из свих крајева наше отаџбине стали у никад већем броју у одбрану своје земље. Показујемо право лице Србије – љубав, толеранцију и подршку нормалном животу!

Не дамо нашу Србију онима који су је већ једном уништавали – да нам краду плате и пензије, затварају фабрике и одузимају будућност нашој деци. Знате добро ко су они – блокадери и насилници, њихови финансијери, лажни опозиционари а стварни политички профитери који већ десет месеци покушавају да изазову обојену револуцију. Доста је блокада и насиља – хоћемо да живимо и радимо у миру.

Уз политику и визију председника Александра Вучића и председника Српске напредне странке Милоша Вучевића, Србија остаје уједињена и поносна!

Србија не сме да стане! Живела Србија- поручила је путем Инстаграма Месаровић.

грађани против блокада адријана месаровић
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај