"ВЕЛИЧАНСТВЕНЕ СЛИКЕ СВЕДОЧЕ О СНАЗИ НАРОДА" Министарка Месаровић о скупу грађана против блокада: Грађани из свих крајева наше отаџбине стали у никад већем броју у одбрану своје земље
Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић истакла је да величанствене слике из преко 140 места широм Србије сведоче о снази народа који је против блокада и терора оних који би желели да руше сопствену државу.
Као што су то учинили моји Новосађани, тако су и грађани из свих крајева наше отаџбине стали у никад већем броју у одбрану своје земље. Показујемо право лице Србије – љубав, толеранцију и подршку нормалном животу!
Не дамо нашу Србију онима који су је већ једном уништавали – да нам краду плате и пензије, затварају фабрике и одузимају будућност нашој деци. Знате добро ко су они – блокадери и насилници, њихови финансијери, лажни опозиционари а стварни политички профитери који већ десет месеци покушавају да изазову обојену револуцију. Доста је блокада и насиља – хоћемо да живимо и радимо у миру.
Уз политику и визију председника Александра Вучића и председника Српске напредне странке Милоша Вучевића, Србија остаје уједињена и поносна!
Србија не сме да стане! Живела Србија- поручила је путем Инстаграма Месаровић.