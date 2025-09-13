ЗАТВОРЕН, ЧУДАН, ОПСЕДНУТ ОРУЖЈЕМ Kо је Тајлер Робинсон и зашто је убио Чарлија Кирка, откривају његови другари
Родитељи Тајлера Робинсона, 22-годишњака оптуженог за убиство конзервативног коментатора Чарлија Кирка, обратили су се за савет верским вођама Мормонске цркве након што су схватили да је њихов син особа за којом трага цела нација, пише The Sunday Times.
У четвртак увече, у граду Сент Џорџ, недалеко од границе са Аризоном, мормонски пар Мет и Амбер Робинсон препознао је сина на потерници. Суочени с тешком одлуком, да ли да га пријаве полицији, свесни да би могао да буде осуђен на смртну казну, или да покушају да га заштите, одлучили су да поступе по савести и предали су га властима.
Родитељи убицу пријавили полицији након консултација са свештенством
У тренутку дубоке породичне кризе, Мет и Амбер Робинсон, родитељи Тајлера Робинсона, осумњиченог за убиство познатог конзервативног коментатора Чарлија Кирка, обратили су се верским вођама Мормонске цркве, тражећи савет. Када су препознали сина на FBI-јевој потерници, одлучили су да га предају властима, пише The Sunday Times.
Робинсонови, који живе у Сент Џорџу, граду у савезној држави Јута, препознали су свог сина на објављеним фотографијама и нашли се пред тешком одлуком, да ли да покушају да га заштите или да га предају знајући да му прети смртна казна.
„Сигуран сам да нису желели да им дете заврши на смртнoj казнi, али знали су да је оно што је учинио погрешно”, рекао је Скот Месинџер, бивши бискуп породице Робинсон. „Предали су га јер су веровали да је то исправно.”
Шок у Америци
Убиство Чарлија Кирка (31), савезника Доналда Трампа и истакнутог конзервативног коментатора, одјекнуло је широм САД. Кирк је погођен хицем у врат док је учествовао на дебати на Универзитету Јута Вели, на самом почетку своје националне турнеје. ФБИ је убрзо објавио фотографије осумњиченог младића са бејзбол капом, што је покренуло националну потерницу.
Након што су се посаветовали с црквеним бискупом, Робинсонови су одлучили да не беже од истине. Прекјуче, нешто пре 23 часа по локалном времену, Тајлер Робинсон је ухапшен и убрзо пребачен у град Орем, где је и оптужен. Суочен је с тешким оптужбама, тешко убиство, употреба ватреног оружја с тешким последицама и ометање правде.
Ко је Тајлер Робинсон?
Некада одличан ученик с највишим оценама, Робинсон је током школовања био повучен и друштвено неприлагођен. Волео је да израђује ножеве код куће, а недавно је купио сиви „Доџ Челенџер” с којим је, према речима комшија, често јурцао улицама.
Напустио је факултет након првог семестра и радио као приправник електричар, уз похађање техничке школе. У последње време показивао је интересовање за политику и, како су истражитељи сазнали, током једне породичне вечере назвао је Кирка „пуним мржње”.
Његови бивши школски другови описују га као чудног, затвореног момка.
„Био је усамљеник, више заокупљен музиком него спортом”, рекао је Канан Тимоти, његов бивши школски колега. „Волео је мјузикле и дружио се с клинцима из бенда.”
Строга правила и бунт младих мормона
Тимоти истиче да строга правила мормонске вере неретко гуше младе:
„То их једе изнутра. Не охрабрује се искрен разговор, а постоји и страх од осуде и срама. Многи не добију помоћ која им је потребна. Чини се да је и Тајлер, како је време пролазило, све више губио контакт с црквом.”
Уместо тога, пронашао је „заједницу” на интернету. Непосредно после пуцњаве, послао је поруку цимеру преко Дискорда, платформе популарне међу гејмерима, тражећи помоћ око скривања оружја.
Пушка је била умотана у пешкир, а меци су носили угравиране поруке, микс интернет фора и видео-игрица. Једна од њих гласила је: „Хеј, фашисто! Ухвати ово!”, док је друга садржала стихове антифашистичке песме „Bella Ciao”.
Мистериозни мотиви и политичка конфузија
Иако је убио познатог десничара, део јавности спекулише да Робинсон припада екстремној десници и да је Кирка видео као „недовољно радикалног”. Интернет се усијао од теорија, док једни окривљују левицу, други тврде да је реч о компликованијем феномену.
Без обзира на политичке мотиве, јасно је да се ради о младићу који је већи део времена проводио online, био у сукобу са сопственим идентитетом и одрастањем, и, што је најопасније, имао приступ смртоносном оружју. Кирк је убијен једним хицем из ловачке пушке калибра 30.
„Сви овде имају оружје”, рекао је бивши бискуп Месинџер. „Породице иду у лов, то је традиција. Али то не значи да треба да пуцамо једни на друге.”
Ипак, његов бивши колега Тимоти каже да га је инцидент само учврстио у ставу да „свако данас треба да има пиштољ”.