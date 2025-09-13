overcast clouds
ИТАЛИЈАНСКА ПРЕМИЈЕРКА ЈАСНО ПОРУЧИЛА “Убиство Кирка је ужасно, политичко насиље је постало реалност”

13.09.2025. 12:45 13:13
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
чарли кирк
Фото: AP Photo/Ross D. Franklin

Италијанска премијерка Ђорђа Мелони изјавила је, коментаришући убиство америчког патриоте Чарлија Кирка, да су мржња и политичко насиље постали реалност, преносе данас италијански медији.

-Долазим из политичке заједнице која је често оптуживана за ширење мржње - указала је Мелони, додајући да такве оптужбе упућују исти они који се радују и оправдавају “намерно убиство једног младог човека који је крив само зато што је храбро бранио своје идеје”, пренела је агенција Анса.

У говору на скупу партије Унија демохришћана (УДЦ) у Риму, она је истакла да жели да демонстрира како политика може да буде ауторитативна и кредибилна, као и да може да буде вођена с љубављу према нацији и свом народу.

Италијанска премијерка претходно је назвала убиство Кирка “ужасним”, додајући да је то дубока рана за демократију и оне који верују у слободу, подсетила је Анса. 

Кирк, конзервативни активиста и суоснивач организације “Turning Point USA”, пре три дана је подлегао повредама задобијеним када је на њега извршен атентат током говора пред студентима на Универзитету Јута Вели.

атентат италија америка
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
