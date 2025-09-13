overcast clouds
(ВИДЕО) ЈЕЗИВО! КИРК ИМАО РАСПРАВУ СА СВОЈИМ УБИЦОМ НЕДЕЉУ ДАНА ПРЕ АТЕНТАТА Ево шта су рекли, око ових ствари нису могли да се усагласе

13.09.2025. 10:06 10:27
Пише:
Дневник
Извор:
Курир
Коментари (0)
чарли кирк
Фото: ТикТок/Принтскрин

Само недељу дана пре убиства сарадник Доналда Трампа Чарли Кирк и осумњичени за његово убиство Тајлер Робинсон полемисали су на једном скупу.

Оснивач организације “Turning Point USA” Чарли Кирк упуцан је на једном догађају у Јути. 

-Он је говорио на презентацији 20 минута када су сведоци чули пуцње испаљене из оближње зграде - рекао је портпарол Универзитета Јута Вали за NBC News. 

Кирк је погођен у врат, након чега је пао на земљу, а обезбеђење га је изнело са скупа. Подлегао је повредама неколико сати касније.

Истражитељи су 33 сата након злочина ухапсили осумњиченог Тајлера Робинсона, а цео процес је описан као „историјски пробој“, како је изјавио шеф ФБИ.

Само недељу дана пре убиства жртва и атентатор су полемисали на једном скупу, што показују и објављени снимци. Робинсон је Кирку говорио да лаже, док је Чарли покушавао да га смири.

Кад му је Кирк рекао да је левичар и да брине само о себи, убица је реаговао:

"Ко каже да сам левичар?!"

"Очигледно је на основу ставова", одвратио је Кирк.

Расправљајући се о образовању, Чарли је рекао:

"Шта си научио осим да си центар света и да сви морају да те слушају"?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dnevnik (@dnevnik.rs)

атентат америка расправа
