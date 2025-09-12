„ФБИ ИМА ПОГРЕШНОГ ЧОВЕКА"
„Он је најстидљивија особа на свету“ БАКА ЧАРЛИЈА КИРКА ТВРДИ ДА ЈЕ ЊЕН УНУК НЕВИН: Нема шансе да је био толико добар стрелац!
Бака двадесетдвогодишњег Тајлера Робинсона, који је ухапшен због сумње да је убио Чарлија Кирка, тврди да ФБИ има погрешног човека и да је њен унук невин.
Кирк је, подсетимо, убијен прексиноћ, једним хицем из ватреног оружја док је присуствовао догађају на Универзитету Јута Вали, извештава Унилад .
Након опсежне потраге, ФБИ је потврдио да је Робинсона привео као главног осумњиченог. Убрзо након објаве, јавила се његова сломљена бака, Деби Робинсон.
У разговору за Дејли мејл, Деби је описала свог унука као тихог и вредног младића који, упркос томе што потиче из републиканске породице, никада није говорио о политици.
Његов отац, њен син, је ватрени присталица Доналда Трампа, председника САД.
Тајлер је најстидљивија особа - рекла је она и додала:
Он никада, никада не разговара са мном о политици. Већина моје породице су републиканци. Не познајем ниједну особу која је демократа. Једноставно сам толико збуњена - додала је она.
Полиција је потврдила да је Робинсон ухапшен након дојаве члана породице, али Деби каже да није чула ништа од свог сина откако је сазнала за умешаност свог унука у атентат.
Он понавља да "нема шансе" да је Робинсон био умешан, додајући да верује да никада није држао оружје попут пушке која је коришћена у атентату.
Мислим да никада није пуцао из пиштоља, да вам будем искрена - рекла је она и додала:
Он не лови, никада се није бавио ничим сличним. Знам да не поседује никакво оружје. Једноставно нема шансе да је био толико добар стрелац - наставила је она.
Он је дивно дете. Нема шансе да би урадио тако нешто. Прекрстила бих се и заклела да нема апсолутно никакве шансе. Никада, никада у животу није упао у невољу. Он је само веома стидљив, добар дечак - уверена је бака.
Њене изјаве противрече информацијама које је дао гувернер Јуте Спенсер Кокс, који је рекао да је Робинсон раније изразио противљење ставовима конзервативне активисткиње у разговорима са својом породицом и да је постао "политички ангажованији" уочи пуцњаве.
Како преноси Блиц, упркос веровању да је ФБИ направио грешку, Деби је рекла да јој је веома жао Киркове супруге и деце.