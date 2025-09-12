УБИЦА ЧАРЛИЈА КИРКА УГРАВИРАО РЕЧИ НА МЕЦИМА Послао је језиву поруку, ЕВО шта је писало
ВАШИНГТОН: На мецима којима је убијен амерички патриота Чарли Кирк биле су угравиране речи познате италијанске партизанске песме ''Bela Ciao'' ("Бела, ћао"), као и ''Хеј, фашисто'', саопштиле су данас америчке власти.
Истовремено, гувернер Јуте Спенсер Кокс рекао је да је члан породице Тајлера Робинсона (22), осумњиченог за Кирково убиство, рекао истражитељима да је он у последњих неколико година почео више да се занима политиком, преноси Њујорк пост (New York Post).
Gun recovered in Charlie Kirk assassination revealed — as ammo had pro-trans, anti-fascist messages: sources https://t.co/a4kS8ce2Hw pic.twitter.com/RVkRAUiHFb
— New York Post (@nypost) September 11, 2025
Кокс је рекао да се члан породице сетио недавног инцидента у којем се Робинсон појавио на вечери пре атентата и поменуо да Чарли Кирк долази на Универзитет Јута Вали, објашњавајуćи зашто ''није волео'' ставове сарадника председника САД Доналда Трампа.
Према Коксу, Робинсон је рекао члану породице да је ''Кирк био пун мржње и да шири мржњу“.
Навео је да ће оптужница против Робинсона бити подигнута у наредна три дана.
''До тада ћемо имати више информација и детаља. Тесно ћемо сарађивати са породицом Чарлија Кирка током целог процеса'', рекао је Кокс.
У поруци младима који гледају конференцију, он је рекао да ће они ''наследити земљу где политика изгледа као бес''.
🇺🇸 New York Post reports that 22-year-old Tyler Robinson from Utah has been identified as the suspect in the Charlie Kirk shooting after his father turned him in. pic.twitter.com/x8EvzfsCZL
— DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) September 12, 2025
''Изгледа као да је бес једина опција. Речи нису насиље. Насиље је насиље'', истакао је Кокс.
Амерички медији су претходно пренели да је полиција привела човека за кога верује да је одговоран за пуцњаву и убиство Чарлија Кирка на говору на универзитету у Јути у среду.
Члан породице је видео фотографије осумњиченог и пријавио га полицији, рекла су два висока званичника за спровођење закона.
Чарли Кирк убијен је 10. септембра током јавне дебате под називом "Докажи да грешим" на Универзитету Јута Вели.
Председник САД Доналд Трамп наредио је да заставе широм земље буду спуштене на пола копља у Киркову част.