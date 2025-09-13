broken clouds
24°C
13.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1731
usd
99.9174
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

НОВИ ДЕТАЉИ О TАЈЛЕРУ РОБИНСОНУ ОСУМЊИЧЕНОМ ЗА УБИСТВО ЧАРЛИЈА КИРКА Живео са транс партнерком која сада сарађује са ФБИ у истрази

13.09.2025. 19:04 19:11
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Телеграф
Коментари (0)
2
Фото: Tanjug/ Meredith Seaver/College Station Eagle via AP, File/ Utah Governor's Office

Извор из полиције потврдио је да је Тајлер Робинсон, наводни убица Чарлија Кирка, живео са трансродном партнерком која је била у процесу преласка из мушког у женски пол.

Та особа, коју власти још нису идентификовале, сада у потпуности сарађује са ФБИ у истрази о смртоносној пуцњави на конзервативног активисту, додао је извор, пренео је New York Пост.

СМС поруке и друге комуникације које је трансродна особа размењивала са 22-годишњим Робинсоном помогле су федералцима да ухапсе оптуженог убицу.

Савезне и државне власти откриле су током конференције за новинаре у петак да је "цимер" који је сарађивао у њиховој истрази открио комуникацију од контакта по имену "Тајлер" у којој су описане чауре сличне онима пронађеним на лицу места и разговарало се о "потреби да се преузме пушка са места злочина".

Кирк (31) је погођен једним метком у врат убрзо након што му је на универзитетској турнеји "Амерички повратак" постављено питање о трансродним масовним стрелцима.

"Да ли знате колико је трансродних Американаца било масовних стрелаца у последњих 10 година?", упитао је учесник Хантер Козак.

"Превише", одговорио је Кирк.

"Да ли знате колико је масовних стрелаца било у Америци у последњих 10 година?", наставио је Козак.

"Рачунајући или не рачунајући насиље банди?", покушао је да разјасни Чарли Кирк, оснивач "Turning Point USA ".

Кирк је одмах након тога упуцан и превезен у болницу где је оперисан. Проглашен је мртвим у року од неколико сати.

Чарлс Кирк Тајлер Робинсон
Извор:
Дневник/ Телеграф
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ИТАЛИЈАНСКА ПРЕМИЈЕРКА ЈАСНО ПОРУЧИЛА “Убиство Кирка је ужасно, политичко насиље је постало реалност”
чарли кирк

ИТАЛИЈАНСКА ПРЕМИЈЕРКА ЈАСНО ПОРУЧИЛА “Убиство Кирка је ужасно, политичко насиље је постало реалност”

13.09.2025. 12:45 13:13
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
СУПРУГА ЧАРЛИЈА КИРКА СТАЛА ПРЕД КАМЕРЕ, ПА РЕКЛА НЕПРИЈАТЕЉИМА: "Немате појма шта сте управо покренули"

СНАЖНА ПОРУКА ЕРИКЕ КИРК

Printscreen YouTube @livenowfox

СУПРУГА ЧАРЛИЈА КИРКА СТАЛА ПРЕД КАМЕРЕ, ПА РЕКЛА НЕПРИЈАТЕЉИМА: "Немате појма шта сте управо покренули"

13.09.2025. 07:40 07:53
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ВИДЕО) ЈЕЗИВО! КИРК ИМАО РАСПРАВУ СА СВОЈИМ УБИЦОМ НЕДЕЉУ ДАНА ПРЕ АТЕНТАТА Ево шта су рекли, око ових ствари нису могли да се усагласе
чарли кирк

(ВИДЕО) ЈЕЗИВО! КИРК ИМАО РАСПРАВУ СА СВОЈИМ УБИЦОМ НЕДЕЉУ ДАНА ПРЕ АТЕНТАТА Ево шта су рекли, око ових ствари нису могли да се усагласе

13.09.2025. 10:06 10:27
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
УБИЦА ЧАРЛИЈА КИРКА УГРАВИРАО РЕЧИ НА МЕЦИМА Послао је језиву поруку, ЕВО шта је писало
X printskrin @Breaking News

УБИЦА ЧАРЛИЈА КИРКА УГРАВИРАО РЕЧИ НА МЕЦИМА Послао је језиву поруку, ЕВО шта је писало

ВАШИНГТОН: На мецима којима је убијен амерички патриота Чарли Кирк биле су угравиране речи познате италијанске партизанске песме ''Bela Ciao'' ("Бела, ћао"), као и ''Хеј, фашисто'', саопштиле су данас америчке власти.
12.09.2025. 18:51 19:03
Волим
0
Коментар
0
Сачувај