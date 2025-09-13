НОВИ ДЕТАЉИ О TАЈЛЕРУ РОБИНСОНУ ОСУМЊИЧЕНОМ ЗА УБИСТВО ЧАРЛИЈА КИРКА Живео са транс партнерком која сада сарађује са ФБИ у истрази
Извор из полиције потврдио је да је Тајлер Робинсон, наводни убица Чарлија Кирка, живео са трансродном партнерком која је била у процесу преласка из мушког у женски пол.
Та особа, коју власти још нису идентификовале, сада у потпуности сарађује са ФБИ у истрази о смртоносној пуцњави на конзервативног активисту, додао је извор, пренео је New York Пост.
СМС поруке и друге комуникације које је трансродна особа размењивала са 22-годишњим Робинсоном помогле су федералцима да ухапсе оптуженог убицу.
Савезне и државне власти откриле су током конференције за новинаре у петак да је "цимер" који је сарађивао у њиховој истрази открио комуникацију од контакта по имену "Тајлер" у којој су описане чауре сличне онима пронађеним на лицу места и разговарало се о "потреби да се преузме пушка са места злочина".
Кирк (31) је погођен једним метком у врат убрзо након што му је на универзитетској турнеји "Амерички повратак" постављено питање о трансродним масовним стрелцима.
"Да ли знате колико је трансродних Американаца било масовних стрелаца у последњих 10 година?", упитао је учесник Хантер Козак.
"Превише", одговорио је Кирк.
"Да ли знате колико је масовних стрелаца било у Америци у последњих 10 година?", наставио је Козак.
"Рачунајући или не рачунајући насиље банди?", покушао је да разјасни Чарли Кирк, оснивач "Turning Point USA ".
Кирк је одмах након тога упуцан и превезен у болницу где је оперисан. Проглашен је мртвим у року од неколико сати.