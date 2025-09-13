СНАЖНА ПОРУКА ЕРИКЕ КИРК
СУПРУГА ЧАРЛИЈА КИРКА СТАЛА ПРЕД КАМЕРЕ, ПА РЕКЛА НЕПРИЈАТЕЉИМА: "Немате појма шта сте управо покренули"
Ерика Кирк, удовица убијеног Чарлија Кирка, одржала је дирљив говор у седишту организације Turning Point USA, обећавши да ће наставити мисију свог супруга, преноси Фокс њуз.
Ово је било њено прво јавно обраћање након убиства Чарлија Кирка у среду на Универзитету Јута.
- Покрет који је Чарли покренуо неће престати. Нећу дозволити да се то деси. Његово име ће остати упамћено, а мисија ће постати снажнија, храбрија и утицајнија него икад – поручила је Ерика, наглашавајући да ће глас њеног супруга наставити да одјекује.
Порука одговорнима за трагедију
Ерика је упутила снажну поруку онима који су одговорни за смрт њеног мужа, рекавши да „немају појма шта су покренули“. Истакла је да је Чарли убијен због свог залагања за патриотизам, веру и Божју љубав, али да ће његова мисија сада добити још већи замах.
Говорећи поред стола са којег је Чарли водио свој популарни подкаст, Ерика је најавила да ће Turning Point USA наставити своје активности, укључујући јесењу турнеју по кампусима и годишњу конференцију „America Fest“ у Фениксу. Такође је потврдила да ће Чарлијев подкаст наставити да се емитује, а разговарала је и са председником Доналдом Трампом, изразивши жељу да настави рад организације коју је њен супруг основао.
Ода Чарлију – супругу, оцу и лидеру
Ерика је похвалила Чарлија због његове посвећености породици и раду, истичући да је свакодневно тежио да буде бољи супруг и отац. Назвала га је мучеником који ће „заувек стајати уз свог Спаситеља“ и нагласила његову љубав према животу и Америци. Чарли је за собом оставио Ерику и двоје мале деце. Основао је Turning Point USA 2012, шест година пре него што је упознао Ерику 2018. на догађају организације.
Њихова љубавна прича
Ерика је поделила сећање на њихов први састанак, дугу вечеру у Њујорку 2018, током које су разговарали о теологији, филозофији и политици. Чарли је тада рекао да ће је „забављати“, што је означило почетак њихове везе. Ерика је често пратила Чарлија на догађајима и била је присутна на Универзитету Јута у тренутку његовог убиства.
Ерикина каријера и посвећеност
Ерика води подкаст Midweek Rise Up, основала је модну компанију PROCLAIM са хришћанским вредностима и предводи пројекат BIBLE365. Бивша је кошаркашица NCAA на Универзитету Регис у Колораду, дипломирала је политичке науке и међународне односе на Државном универзитету Аризоне, а тренутно похађа докторске студије библијских наука на Универзитету Либерти. Године 2012. освојила је титулу Мис Аризоне.
Завет Чарлијевом наслеђу
На крају свог говора, Ерика је обећала да ће учинити Turning Point USA „највећом ствари коју је ова нација икада видела“. Завршила је обраћање речима: „Волим те, драги. Почивај у наручју нашег Господа“, потврдивши своју посвећеност очувању наслеђа свог супруга.
Дневник, Курир