(ФОТО/ВИДЕО) ЛИДЕР СНС ВУЧЕВИЋ, ПРЕДСЕДНИЦА ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ ГОЈКОВИЋ И ГРАДОНАЧЕЛНИК МИЋИН МЕЂУ НАРОДОМ У МИРНОЈ ШЕТЊИ У КАЋУ Мештани их дочекују испред домова и подржавају

07.09.2025. 18:43 19:01
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
скуп
Фото: Дневник/С. Шушњевић

Мирна шетња грађана против блокада кренула је у 18.30 у више од 120 места у Србији.

У Каћу се скупило неколико хиљада људи, којима су се придружили лидер СНС и саветник председника за регионална питања Милош Вучевић, председница Покрајинске владе Маја Гојковић, градоначелник Новог Сада Жарко Мићин, као и Жељко Ребрача, некадашњи репрезентативац у кошарци. 

мићин
Фото: Дневник

Атмосфера је породична, а грађани поручују да желе слободу, рад и живот без блокада.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dnevnik (@dnevnik.rs)

Домаћини пред кућама дочекују мештане који шетају.

скуп
Фото: Дневник/С. Шушњевић

 

Милош Вучевић каћ Маја Гојковић
Вести Политика
