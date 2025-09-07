(ФОТО/ВИДЕО) ЛИДЕР СНС ВУЧЕВИЋ, ПРЕДСЕДНИЦА ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ ГОЈКОВИЋ И ГРАДОНАЧЕЛНИК МИЋИН МЕЂУ НАРОДОМ У МИРНОЈ ШЕТЊИ У КАЋУ Мештани их дочекују испред домова и подржавају
07.09.2025. 18:43 19:01
Мирна шетња грађана против блокада кренула је у 18.30 у више од 120 места у Србији.
У Каћу се скупило неколико хиљада људи, којима су се придружили лидер СНС и саветник председника за регионална питања Милош Вучевић, председница Покрајинске владе Маја Гојковић, градоначелник Новог Сада Жарко Мићин, као и Жељко Ребрача, некадашњи репрезентативац у кошарци.
Атмосфера је породична, а грађани поручују да желе слободу, рад и живот без блокада.
Домаћини пред кућама дочекују мештане који шетају.