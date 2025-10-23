ПЕНЗИЈЕ ЋЕ СЕ ОД 2026. ОБРАЧУНАВАТИ ДРУГАЧИЈЕ Нови удар на будуће пензионере
Сви који желе да у пензији примају већи износ, током радног века морају да сакупе што више пензионих бодова.
Међутим, од 2026. године биће знатно теже доћи до њих, јер ће бодови постати „скупљи“.
Чак и радници који годишње зарађују више од 100.000 евра бруто, не могу очекивати пропорционално већу пензију, јер систем има своје границе.
Колика плата је потребна за један бод
Немачка савезна влада је објавила да од 2026. мења обрачунске величине у државном пензионом систему.
Да би осигураник добио један пуни пензиони бод, мораће да има годишњу бруто плату од најмање 51.944 евра, што значи око 4.329 евра месечно.
У 2025. та граница је била 50.493 евра, дакле праг се повећава за 1.451 евро.
Ако плате расту, расте и праг за стицање једног бода. Али ако ваша плата остане иста, у односу на просек добићете мање бодова, што значи и мању пензију у будућности.
Виша граница за плаћање доприноса
Поред тога, расте и такозвана основица за обрачун doprinosa (Beitragsbemessungsgrenze) – то је највиши износ плате на који се плаћају пензиони доприноси.
Од 2026. године та граница ће бити 101.400 евра годишње (око 8.450 евра месечно), док је 2025. износила 96.600 евра.
За део плате изнад те границе не плаћају се доприноси, али се зато за тај део не добијају додатни пензиони бодови.
Како се рачуна немачка пензија
Висина пензије у Немачкој зависи од броја освојених пензионих бодова и њихове тренутне вредности. Формула изгледа овако:
Број бодова × приступни фактор × вредност бода × фактор врсте пензије = месечна бруто пензија
Пример:
40 освојених бодова током радног века
Приступни фактор: 1,0 (редован одлазак у пензију)
Фактор врсте пензије: 1,0 (стандардна старосна пензија)
Вредност бода: 40,79 евра (стање из 2025.)
Рачуница:
40 × 1,0 × 40,79 × 1,0 = 1.631,60 евра месечно (бруто)
Нова вредност бода од јула 2026.
Вредност једног пензионог бода у Немачкој ажурира се сваке године 1. јула, када се усклађују и пензије.
Следеће повећање очекује се у јулу 2026. године, када ће бити познат нови износ вредности бода.