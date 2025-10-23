„ДНЕВНИК” САЗНАЈЕ
КУХИЊСКИМ НОЖЕМ ИЗБО БИВШУ ЕМОТИВНУ ПАРТНЕРКУ И ЈЕДНУ СУГРАЂАНКУ, ЧИЈЕГ ЈЕ МУЖА УДАРИО ЧЕКИЋЕМ У ГЛАВУ Притвор због покушаја тешког убиства у Бачком Градишту
Тридесетшестогодишњем К. П. из Бачког Градишта, који се сумњичи да је извршио кривично дело тешко убиство у покушају, одређен је притвор, сазнаје „Дневник”.
Он је ухапшен због сумње да је, у ноћи између недеље и понедељка, у кући у Бачком Градишту, ножем задао више убода двема мештанкама, старости 39 и 23 године, а потом чекићем ударио у главу супруга једне од њих, који га је затекао на лицу места и нанео му лаке телесне повреде.
Након саслушања осу-мњиченог пред јавним тужиоцем у зрењанинском Вишем јавном тужилаштву, Вишем суду у Зрењанину поднет је предлог да се према именованом одреди притвор због постојања околности да ће ометати поступaк утицањем на сведоке, да ће у кратком временском периоду поновити кривично дело, као и из разлога јер су начин извршења и тежина последице кривичног дела довели до узнемирења јавности, те је осумњиченом и одређен притвор до 30 дана.
Више јавно тужилаштво у Зрењанину је донело наредбу о спровођењу истраге због постојања основане сумње да је К. П., 19. октобра, у Бачком Градишту покушао да лиши живота више лица, тако што је кришом ушао у кућу своје бивше емотивне партнерке оштећене И. В. и задао јој више убода кухињским ножем у пределу леђа и врата, услед чега је она пала на под, а затим јој је задао више удараца рукама и ногама у пределу тела и главе. Потом је оштећенoj Т. М., која је била у седмом месецу трудноће, сечивом ножа задао више удараца у пределу леђа и врата, а затим узео чекић, пришао И. В., која је и даље лежала на поду и замахнуо да је удари. У том тренутку је у собу ушао Д. Ј., који је кренуо ка оштећеној и којег је осумњичени чекићем ударио у главу. Оштећени Д. Ј., је уз помоћу дрвеног штапа, успео да избије нож из руке осумњиченог, који је након тога побегао са лица места. Убрзо је пронађен и ухапшен, а повређене жене су хоспитализоване. Оштећена И. В. има тешке телесне повреде опасне по живот, а оштећени Т. М. и Д. Ј. лаке.
Како је за „Дневник” потврђено из ПР службе Универзитетског Клиничког центра Војводине, у Ургeнтни цeнтaр су дoвeзeнe две пацијенткиње. Нaкoн кoмплeтнoг прeглeдa, збoг зaдoбиjeних пoврeдa, кao и хитнoсти стaњa (витaлнa угрoжeнoст), упућeнe су нa Институт зa плућнe бoлeсти Вojвoдинe у Срeмскoj Кaмeници - Клиникa зa грудну хирургиjу.