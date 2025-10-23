ОД ТУРАКА ДО ДАНАС МИСТИЧНА ТВРЂАВА ПРИВЛАЧИ ХИЉАДЕ ЉУДИ Завирите међу бедеме и лагуме Фетислама
На обали Дунава у Кладову вековима одолева тврђава Фетислам коју су Турци подигли након заузимања Београда, половином 16. века.
Ова тврђава из године у годину постаје све посећенија, а велико културно-историјско богатство које чува међу својим зидинама привлачи и стране и домаће госте.
Тврђава је подељена на две фортификационе целине које су грађене у различитим периодима. Прво је саграђен мали град, 1524. године, а нешто касније, почетком 18. века, Аустријанци су саградили велики град са околним бедемима, који се налазе уз западни део варошког бедема и варош капију.
– Тврђава има десет засебних просторија које се зову лагуми или казамати, подељене на заштитне и борбене. Заштитни су у почетку служили као затвори, а касније за смештај опреме, људства и материјала. У барутном магацину су изложени јаничари: турска ношња и инструменти које су они користили у своје слободно време – каже за РИНУ Габриела Аврамовић из Туристичке организације Кладова.
Када су освајали Београд, Турци су се поделили у две војске – једна је кренула на запад преко Шапца и Саве, а друга на исток преко Северина и Ердеља. Управо ту источну војску предводили су Бали-бег и Ахја-паша, по наредби султана Сулејмана Величанственог, који је издао заповест да се сагради тврђава на обали Дунава – стратешки важна за то време.
– Тврђава Фетислам је 1964. године проглашена за споменик културе. Иако је првобитно изграђена у османском стилу, Аустријанци су јој касније дали препознатљив барокни печат. Мали и велики град разликују се по својим одбрамбеним концепцијама, што се и данас може јасно уочити. У малом граду постоји летња позорница са око 800 места, где се током године одржавају разне манифестације: позоришне представе, концерти и културни програми. Једина очувана просторија из периода Османског царства јесте Барутана, која је тада служила за складиштење барута и оружја – додаје Аврамовићева.
Пописи из тог времена говоре да је у великом граду било око 400 кућа и 410 војника који су располагали са 76 топова и 200 пушака. У малом граду налазиле су се две куле, а у време Турака тврђава је имала чак 12 високих кула прекривених даском и ћерамидом, са четири етаже. У доњим спратовима чувано је оружје, док су горњи служили као пушкарнице.
– Срби су одређени период боравили у тврђави, између 1810. и 1813. године, када им је Ибрахим-бег предао оружје. У то време тврђава је кратко носила назив Светислав, али је убрзо враћено старо име – Фетислам, што значи „Капија ислама“. Турци су тврђаву предали Србима 19. априла 1860. године у Београду, а само недељу дана касније, 26. априла, предата је и кладовска тврђава. Тада су Турци напустили Фетислам, предавши све оружје и кључеве тврђаве – истиче наша саговорница.
Сав грађевински материјал за изградњу тврђаве вађен је из Дунава. Занимљивост је да у тврђави постоје два тајна пролаза који су у то време омогућавали Турцима да са Дунава кроз тунеле доспеју до Барутане, где су складиштили барут и оружје.
– Што се тиче посетилаца, из године у годину њихов број расте. Највише долазе туристи из Румуније, али има и домаћих и страних посетилаца из других земаља. Тврђава Фетислам отворена је за посетиоце 26. априла 2023. године, на Дан општине Кладово, и од тада је постала једна од главних туристичких атракција града – истиче Аврамовић.
Фетислам није само историјски споменик већ и простор за одмор, уживање и културна дешавања. Летња позорница и догађаји који се овде одржавају чине је једним од најпосећенијих места у овом делу Србије.