(ФОТО) ПРЕКО 10.000 ТУРИСТА ЈЕ ВЕЋ ПОСЕТИЛО ОВО СРПСКУ АТРАКЦИЈУ Руси и Кинези одушевљени тврђавом изнад Ђетиње!
Ужице: Један од најпрепознатљивијих симбола Ужица, Стари град, дочекао је да његове вековима оштећене и порушене зидине добију ново рухо.
Уместо да, као у бурној прошлости, служи као војна тврђава, сада су обновљене куле и зидине бити сведок богате историје и атракција за будуће генерације.
Према речима Иване Филиповић из Туристичке организације Ужице, Стари град је у претходном периоду посетило више од 10.000 туриста, међу којима предњаче гости из Русије и Кине.
- Посебно их фасцинира панорама са врха куле – поглед на град и реку Ђетињу је јединствен. Сама кула има три нивоа, од којих су прва два пушкарнице, док трећи пружа спектакуларан видиковац“, каже Филиповићева за РИНУ.
Унутар зидина налазе се две посебно значајне грађевине: донжон кула, у којој су се чували храна и оружје, и водена кула – архитектонско и стратешко чудо тог времена. Управо та кула, смештена уз обалу Ђетиње, омогућавала је и снабдевање водом и постојање тајних пролаза којима су се становници и браниоци могли спасити током опсада и сада ће бити обновљена.
- Ова водена кула биће нови заштитни знак Старог града и део туристичке понуде Ужица. Тренутно је изграђено 23 од укупно 28 метара, а циљ је да до 15. новембра кула буде потпуно завршена“, истакао је Бранко Поповић из Градског већа Ужица.
Пројекат обнове водене куле финансира се кроз програм ЕУ ПРО Плус у износу од 374.000 долара, док је град Ужице из буџета издвојио 532.300 долара. План је да кула већ наредне године постане незаобилазна дестинација на туристичкој мапи града.
За разлику од честог мишљења да су га градили Турци, Стари град Ужице заправо је дело српске властелинске династије Војиновића из 14. века. Војислав Војиновић предао је власт свом братанићу Николи Алтомановићу, једном од најмоћнијих великаша тог доба. Његова судбина се завршила трагично – 1373. године, након пораза од кнеза Лазара и бана Твртка, ослепљен је и заточен управо у ужичком граду.