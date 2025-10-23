(ВИДЕО) БРОЈЕ СЕ МРТВИ У ЕКСПЛОЗИЈИ У ФАБРИЦИ МУНИЦИЈЕ Језиви снимци шире се мрежама
Број погинулих у експлозији у фабрици у руском граду Копејску на источним падинама Јужног Урала порастао је на девет, известила је руска новинска агенција TASS, позивајући се на гувернера Чељабинске области Алексеја Текслера.
Раније је објављено да су четири особе погинуле, а да је пет повређено. Извештаји да је дрон улетео у фабрику није било могуће одмах потврдити. У својој објави на Телеграму, Текслер није рекао о каквој се фабрици ради.
Хитне службе послате на лице места
Међутим, према локалним извештајима, фабрика производи муницију за руску војску. Текслер је раније известио на Телеграму да су хитне службе распоређене на лицу места како би се пожар ставио под контролу.
Додао је да нема назнака да је инцидент на било који начин повезан са активношћу беспилотних летелица. Копејск је удаљен 1.700 километара од Украјине и налази се у близини руске границе са Казахстаном.
💥👀 Moment of strike on JSC "Plant "Plastmass" in Chelyabinsk region.
The plant produces ammunition for barrel artillery, naval artillery, tank and self-propelled guns. Products cover calibers from ~76 mm to ~152 mm. pic.twitter.com/cjWLMTFiV4
— MAKS 25 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) October 22, 2025
Од почетка руске инвазије на Украјину у фебруару 2022. године, Кијев све више користи беспилотне летелице и беспилотне летелице за циљање фабрика и енергетске инфраструктуре дубоко на територији суседне земље. Украјинске обавештајне службе такође саботирају руске одбрамбене компаније.
(blic.rs)