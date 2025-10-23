broken clouds
(ВИДЕО) БРОЈЕ СЕ МРТВИ У ЕКСПЛОЗИЈИ У ФАБРИЦИ МУНИЦИЈЕ Језиви снимци шире се мрежама

23.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
blic.rs
a
Фото: Screenshot X / MAKS 25

Број погинулих у експлозији у фабрици у руском граду Копејску на источним падинама Јужног Урала порастао је на девет, известила је руска новинска агенција TASS, позивајући се на гувернера Чељабинске области Алексеја Текслера.

Раније је објављено да су четири особе погинуле, а да је пет повређено. Извештаји да је дрон улетео у фабрику није било могуће одмах потврдити. У својој објави на Телеграму, Текслер није рекао о каквој се фабрици ради.

Хитне службе послате на лице места

Међутим, према локалним извештајима, фабрика производи муницију за руску војску. Текслер је раније известио на Телеграму да су хитне службе распоређене на лицу места како би се пожар ставио под контролу. 

Додао је да нема назнака да је инцидент на било који начин повезан са активношћу беспилотних летелица. Копејск је удаљен 1.700 километара од Украјине и налази се у близини руске границе са Казахстаном.

 Од почетка руске инвазије на Украјину у фебруару 2022. године, Кијев све више користи беспилотне летелице и беспилотне летелице за циљање фабрика и енергетске инфраструктуре дубоко на територији суседне земље. Украјинске обавештајне службе такође саботирају руске одбрамбене компаније.

(blic.rs)

Русија фабрика муниције експлозија
Извор:
blic.rs
Пише:
Дневник
Вести Свет
