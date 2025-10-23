broken clouds
ЖИВОТНИ ВЕК СРБА КРАЋИ ЗА ПЕТ ГОДИНА Све мање становника, све више старијих ГРИП ОДНОСИ СВЕ ВИШЕ ЖИВОТА

23.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
k1info.rs
Фото: Canva / ilustracija

Иако медицина напредује брже него икада, просечан животни век у Србији и даље се скраћује.

Према најновијем Здравствено-статистичком годишњаку за 2024. годину, који је објавио Институт за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић Батут", просечан Србин данас живи око 76 година - што је чак пет година краће од просека у Европској унији, где је очекивано трајање живота 81,4 године. 

Пандемија само део проблема

У периоду од 2001. до 2019. животни век у Србији бележио је постепен раст, али је пандемија COVID-19 тај напредак нагло зауставила. Током 2020. године просечно трајање живота смањено је за око 1,5 годину, наводе из "Батута". 

Ипак, стручњаци истичу да пандемија није једини узрок - главни проблем је успорено смањење смртности од болести срца и можданог удара, али и све чешћа појава гојазности и шећерне болести. Поред тога, старење становништва додатно утиче на укупне здравствене показатеље.

Грип односи све више живота

Од 2015. године и болести попут грипа и упале плућа односе све више живота, како у Србији тако и глобално. Здравствени стручњаци упозоравају да се продужење животног века не сме узимати здраво за готово, те да је неопходно посебно улагати у здравствену заштиту старијих и рањивих група. 

Жене живе дуже од мушкараца

Жене у Србији и даље имају значајну предност у односу на мушкарце - 78,4 године према 73,7 година. Кардиолог др Петар Боровић објашњава да разлику делом одређују женски хормони, али и начин на који жене изражавају емоције. 

-  Жене лакше испољавају тугу, плачем ослобађају стрес, док мушкарци све чешће потискују емоције и изједају се изнутра - истиче др Боровић.

Где се најдуже, а где најкраће живи

Најдужи животни век забележен је у Златиборском округу – просечно 77,1 година, док се најкраће живи у Севернобанатском округу, где просечан живот траје 73,7 година. Мушкарци у том делу земље живе у просеку само 71,3 године. 

Све мање становника, све више старијих

Према подацима "Батута", Србија је у последњих тридесетак година изгубила готово милион становника. Процена за 2024. годину каже да у земљи живи око 6,6 милиона људи, од чега су 3,2 милиона мушкарци, а 3,38 милиона жене. 

Удео становништва старијег од 65 година досегао је 23 одсто, док жене у репродуктивном добу (15–49 година) чине тек 21 одсто популације - показатељ убрзаног старења друштва.

(k1info.rs)

