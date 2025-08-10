ГО СНС Они који девет месеци тероришу Србију и нападају туђе станове, на Лиману напали и повредили грађане који су осликавали заставу Србије
Градски одбор Српске напредне странке оптужио је блокадере да "поново нападају и туку мирне грађане, и поново лажу, обмањују, и изврћу истину".
"Они који девет месеци тероришу Нови Сад, целу Србију и све њене грађане; који обмањују, нападају друге Људе и инститиције; нападају туђе станове и просторије, данас су на Лиману физички напали и повредили Новосађане који не дозвољавају и неће да гледају уништавање српских тробојки у нашем Новом Саду. Новосађане који чувају српске светиње, које нико нема права да уништава. Иако су директно одговорни за насилничко понашање и напад на Новосађане који чувају српске светиње, блокадери су, као и увек, покушали да слажу, и да обману јавност, и да за напад окриве Српску напредну странку. Истина је да је онај за ког кажу да је нападнут, заправо насилник из групе блокадера, који је брутално напао грађане", наводе новосасдски напредњаци.
Како се истиче даље блокадери су измислили и да је председник Српске напредне странке Милош Вучевић организовао осликавање акције тробојки на фасадама.
"Милош Вучевић није могао да буде на Лиману, јер се налазио у Клиничком центру Србије у посети министру за јавна улагања Дарка Глишића, који је пре неколико дана оперисан од последица можданог удара. Сваки Новосађанин може својим очима да се увери да се на фотографијама, које објављују опозиција, зборови и њихови медији не налази Милош Вучевић. Не може се у исто време бити на два места. Новосађани знају само једног човека ком је то пошло за руком. И гле чуда, у питању је некадашњи високи функционер Деморкатске странке, који је 2001. године, у исто време био у Солуну и у Скупштини Србије, где је гласао за Закон о раду", наводи се у саопштењу.
Из градског одбора СНС поручили су блокадерима да никада неће моћи униште српску заставу.
"Ми ћемо чувати наше светиње. Нико нема права да уништава српску заставу. Свако ко живи у Србији мора да поштује њене симболе. Нови Сад ће увек бити слободарски град. СНС се залаже за борбу програмима и идејама, чија реализација ће омогућити даљи развој Новог Сада и још бољи живот Новосађана, а не за политику сукоба и назадовања коју пропагирају опозиција, зборови и блокадери", закључује се у саопштењу Градског одбора Српске напредне странке Новог Сада.