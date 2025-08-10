clear sky
"ХВАЛА ВАМ ШТО СЕ БОРИТЕ ДА САЧУВАТЕ ОНО НАЈСВЕТИЈЕ, ЗАСТАВУ СРБИЈЕ" Лидер СНС Вучевић на пуном Сајму послао јасне поруке: Нема повлачења! Нема предаје

10.08.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Лидер СНС и саветник председника за регионална питања Милош Вучевић обратио се данас на Новосадском сајму и захвалио се што грађани чувају заставу Србије.

-Хвала вам на свему што радите, што се борите да сачувате оно најсветије, да сачувате нашу заставу, нашу веру, наш Нови Сад, нашу једину отаџбину, нашу Србију. Од вас очекујем да се не повлачите. Нема повлачења! Нема предаје! Ако и помислите да нису спремни нешто горе да ураде, само се сетите се шта је било у Врњачкој Бањи. Не дамо нашу заставу! Не дамо Нови Сад! Не дамо Србију- истакао је на Инстаграму.

Пише:
Дневник
