ГОЈКОВИЋ РАЗГОВАРАЛА СА ДЕКАНОМ ФАКУЛТЕТА СПОРТА ДРИДОМ Важни су услови за рад и припреме за академску сезону
20.08.2025. 16:37 16:40
Коментари (0)
Председница Покрајинске владе Маја Гојковић примила је данас декана Факултета спорта и физичког васпитања Универзитета у Новом Саду Патрика Дрида са којим је разговарала о условима рада Факултета и припремама за предстојећу академску годину.
Током састанка акценат је стављен на стварање услова за развој рада научно-истраживачког центра који је основан у оквиру Факултета спорта и физичког васпитања и потреби улагања у овај сегмент развоја нашег спорта.
Састанку је присуствовао и покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност проф. др Бранко Маркоски.