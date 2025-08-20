clear sky
ГОЈКОВИЋ РАЗГОВАРАЛА СА ДЕКАНОМ ФАКУЛТЕТА СПОРТА ДРИДОМ Важни су услови за рад и припреме за академску сезону

20.08.2025. 16:37
Дневник
Дневник/Покрајинска влада
Председница Покрајинске владе Маја Гојковић примила је данас декана Факултета спорта и физичког васпитања Универзитета у Новом Саду Патрика Дрида са којим је разговарала о условима рада Факултета и припремама за предстојећу академску годину.

Током састанка акценат је стављен на стварање услова за развој рада научно-истраживачког центра који је основан у оквиру Факултета спорта и физичког васпитања и потреби улагања у овај сегмент развоја нашег спорта.

Састанку је присуствовао и покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност проф. др Бранко Маркоски.

 

