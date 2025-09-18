clear sky
22°C
18.09.2025.
Нови Сад
eur
117.179
usd
99.3379
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ГРАДОНАЧЕЛНИК НОВОГ САДА ЖАРКО МИЋИН: Списак преступа за које Брајан Брковић никада није одговарао је огроман

18.09.2025. 16:56 17:04
Пише:
Дневник
Коментари (0)
zarko micin Suki
Фото: Дневник/ С. Шушњевић

Тешко је бити у глави Брајана Брковића. Тамо је увек мркли мрак. И пред свитање, и усред дана – написао је градоначелник Новог Сада Жарко Мићин на свом инстаграм профилу.

 -   Свестан чињенице да је обојена револуција у којој је учествовао пропала, и да Србија наставља да се развија као слободна, независна и суверена земља, Брковић је доживео помрачење ума. И сада је ниво својих бесмислица дигао на ниво који излази из оквира политичког дискурса, и којим би требало да се позабаве неке друге службе и специјалности - поручио је Мићин. 

Зато без имало стида износи клевете и претње против председника Републике Србије Александра Вучића. Ево о каквом је апсурду реч. Брковић позива на суђење Вучићу, због репресије и диктатуре, и лично је више пута некажњено чинио недела. Списак преступа, за које Брковић никада, у репресивном систему Александра Вучића није одговарао је огроман. Од спаљивања и уништавања државне заставе, напада на полицију, насилних покушаја упада у Градску кућу и Скупштину града, разбијања и насилних покушаја упада и спаљивања просторија Српске напредне странке, до насилних покушаја уласка на више факултета, до физичких сукоба са грађанима који другачије мисле. У Новом Саду, Врбасу и многим другим местима. За све то време у притвору је провео свега неколико сати“, навео је Мичћин.

- То је истина о репресији и диктатури о којој Брковић говори. Такође Брковић се дрзнуо да председника државе оптужи за рушење уставног поретка. Није то само одсуство разума, то је патолошка склоност да се мрзе сувереност и независност Србије! Особа која више од 10 месеци, бесомучно, сваког дана и сваке ноћи, учествује у рушењу државног поретка и изазивања државног удара, за то оптужује Вучића који је Србију спасао економске пропасти и учинио је економски снажном земљом, и извукао је из канџи тајкунско-амбасадорске хоботнице и учинио је слободном и поштованом земљом – поручио је Жарко Мићин. 

Не треба се чудити Брковићу и њему сличнима. Њих у очај баца и избезумљује чињеница да је Србија победила његове иностране газде и што ће захваљујући Вучићевој политици бити настављен њен економски успон и даље унапређење квалитета живота свих грађана! – навео је Жарко Мићин.

 

жарко мићин брајан брковић истина
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај