ГРАДОНАЧЕЛНИК НОВОГ САДА ЖАРКО МИЋИН: Списак преступа за које Брајан Брковић никада није одговарао је огроман
Тешко је бити у глави Брајана Брковића. Тамо је увек мркли мрак. И пред свитање, и усред дана – написао је градоначелник Новог Сада Жарко Мићин на свом инстаграм профилу.
- Свестан чињенице да је обојена револуција у којој је учествовао пропала, и да Србија наставља да се развија као слободна, независна и суверена земља, Брковић је доживео помрачење ума. И сада је ниво својих бесмислица дигао на ниво који излази из оквира политичког дискурса, и којим би требало да се позабаве неке друге службе и специјалности - поручио је Мићин.
„Зато без имало стида износи клевете и претње против председника Републике Србије Александра Вучића. Ево о каквом је апсурду реч. Брковић позива на суђење Вучићу, због репресије и диктатуре, и лично је више пута некажњено чинио недела. Списак преступа, за које Брковић никада, у репресивном систему Александра Вучића није одговарао је огроман. Од спаљивања и уништавања државне заставе, напада на полицију, насилних покушаја упада у Градску кућу и Скупштину града, разбијања и насилних покушаја упада и спаљивања просторија Српске напредне странке, до насилних покушаја уласка на више факултета, до физичких сукоба са грађанима који другачије мисле. У Новом Саду, Врбасу и многим другим местима. За све то време у притвору је провео свега неколико сати“, навео је Мичћин.
- То је истина о репресији и диктатури о којој Брковић говори. Такође Брковић се дрзнуо да председника државе оптужи за рушење уставног поретка. Није то само одсуство разума, то је патолошка склоност да се мрзе сувереност и независност Србије! Особа која више од 10 месеци, бесомучно, сваког дана и сваке ноћи, учествује у рушењу државног поретка и изазивања државног удара, за то оптужује Вучића који је Србију спасао економске пропасти и учинио је економски снажном земљом, и извукао је из канџи тајкунско-амбасадорске хоботнице и учинио је слободном и поштованом земљом – поручио је Жарко Мићин.
- Не треба се чудити Брковићу и њему сличнима. Њих у очај баца и избезумљује чињеница да је Србија победила његове иностране газде и што ће захваљујући Вучићевој политици бити настављен њен економски успон и даље унапређење квалитета живота свих грађана! – навео је Жарко Мићин.