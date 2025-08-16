broken clouds
ХАОС У ВАЉЕВУ, ПРОСТОРИЈЕ СНС У ПЛАМЕНУ, на Новом Београду ШОК БОМБЕ И СУЗАВАЦ, у Новом Саду ИЗЛУПАЛИ ПРОЗОР ПОКРЕТА СОЦИЈАЛИСТА (ФОТО, ВИДЕО)

16.08.2025. 21:24 22:42
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник, Блиц
protest
Фото: Blic, printskrin

Учесници протеста у Ваљеву на који су позвали студенти у блокади, тзв. зборови и гимназијалци у блокади дошли су од зграде гимназије, где су се окупили, пред Полицијску управу.

Део протестаната под маскама дошао је до просторија Српске напредне странке, а онда их засуо петардама и топовским ударима. Букнуо је и пожар, а изнад просторија странке су станови. Кренуо је и стампедо.

Као разлог протеста организатори су навели, како тврде, претерану употребу силе од стране полиције током протеста у том граду претходних вечери. 

Како се види на фотографијама које су објављене на друштвеним мрежама, на протесту су и Златко Кокановић из Удружења "Не дамо Јадар" и Драган Бјелогрлић из Прогласа, а поједини медији наводе да су у Ваљеву и Добрица Веселиновић из Зелено-левог фронта, председник Покрета слободних грађана Павле Грбовић и одборник у Скупштини града Новог Сада из Покрета Браво Миран Погачар. 

Ваљевски збор је, позивајући на друштвеним мрежама на протест, навео да учесници треба да понесу кацигу и штитник и да не треба да снимају лица учесника, већ само понашање полиције. Истовремено, на друштвеним налозима. новосадских зборова наведено је да је "дошло време" и да је, како пише, "окршај заказан у Ваљеву, али борба је за целу Србију". 

Градоначелник Ваљева Лазар Гојковић замолио је данас све грађане за мир и осудио сваки вид насиља, апелујући на грађане да се суздрже од напада на полицију и престану са сукобима. На друштвеним мрежама појавили су се наводи да је током протеста претходних дана у Ваљеву повређен велики број учесника и да се у ваљевској болници наводно налазе тешко повређени малолетници који се боре за живот, као и да је један демонстрант преминуо, што је министар здравља Златибор Лончар категорички демантовао, а полиција је ухапсила двојицу осумњичених да су ширили те лажне наводе. 

Министар унутрашњих послова Ивица Дачић више пута је демантовао наводе о полицијској бруталности током протеста и истакао да је полиција реаговала увек тек када је била нападнута. 

Група учесника протеста који организују Студенти у блокади и зборови окупила се нешто после 20 часова на Авијатичарском тргу у Земуну одакле је кренула у правцу Новог Београда. Након тога су се поново раздвојили у две групе и упутили ка просторијама Српске напредне странке.

protest
Фото: Informer, printskrin

У Булевару маршала Толбухина их је сачекао полицијски кордон. У једном тренутку су се разишли и кренули у другом правцу (претпоставља се да ће покушати да дођу до просторија СНС са друге стране зграде).

Док пролазе улицама гурају контејнере на улицу.

Вулин
Фото: Дневник, Д. К.

Демонстранти у Новом Саду окупили су се испред Ректората у Новом Саду. Око 21 сат све је било мирно, али су демонстранти у на Булевару Михајла Пупина разбили прозор на просторији странке Покрета социјалиста. На Булевару су припадници Жандармерије, а за сада нема сукоба. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dnevnik (@dnevnik.rs)

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 192.RS (@192_rs)

 

 Гори и општина у Ваљеву, а бацани су топовски удари и на зграду Тужилаштва.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 192.RS (@192_rs)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dnevnik (@dnevnik.rs)

 

 

 

протест протест грађана Ваљево Београд Нови сад
Извор:
Дневник, Блиц
Пише:
Дневник
Вести Политика
