СВИМА СУ СТВАРИ САД КРИСТАЛНО ЈАСНЕ, НА ДЕЛУ ЈЕ ПОКУШАЈ НАСИЛНОГ ПРЕУЗИМАЊА ВЛАСТИ! Лидер СНС Вучевић имао је ову поруку за Маринику: Немам дилему да сте хтели да нас поубијате
Лидер напредњака и саветник председника Републике Милош Вучевић поновио је гостујући на Телевизији Прва да су блокадери несумњиво хтели да убију све који су били у просторијама Српске напредне странке у Новом Саду.
-Све је било јасно од самог почетка. Свима су сада ствари кристално јасне. Иза свега је покушај насилног преузимања власти, обојене револуције. Када смо замолили наше чланове да не бране наше просторије, крвнички и дивљачки су их уништавали. Претходних два дана смо имали покушај убиства. Мариника каже да нисам био тамо, али сам у среду сво време био тамо. Знали су да сам тамо, скандирали су. Хтели су да нас запале, као што су на Банији спалили Србе у Другом светском рату. Да није било Кобри, којима сам захвалан, били су храбри и одважни, не би нас било. Ругају се елитним Српским јунацима, који су били на ратиштима. И онда неко ко не зна ни сопствени кревет да намести врећа неког ко је посветио живот држави. Имам Кобре, као и Борис Тадић који их има и данас као обезбеђење. Да није било њих, они би нас са задњих врата спалили. Буквално је био рат. Да није официр храбри извадио пиштољ, као војни полицајац, они би и даље кидисали. Са мном је био мој син и министарка привреде Адријана Месаровић. Мариника ће рећи да то није тачно. Довели су их са свих страна, ми смо се неким чудом одбранили и преживели - рекао је Вучевић.
Вучевић је напоменуо како полицију стално нападају.
-Полицију нападају стално. Полиције није било много то вече у Новом Саду, али они раде свој посао поштено, захвалан сам им за сваки дан који су били на терену. Немам дилему да су хтели да нас поубијају. Да се пролије крв. Да се добије последњи део обојене револуције, да удари Србин на Србина, да неко страда -истакао је Вучевић.
Вучевић је подвукао да је напад на овлашћена службена лица кривично дело.
-Председник је превео бројеве које су исписали као поруку на просторијама странке у Новом Саду. Порука је да су сви полицајци копилад, заправо позив да се убијају. А они су се борили за државу - навео је Вучевић.
-То што су урадили од просторија, тако би нам изгледала држава, тако би је водили, насиљем и мржњом. Привели су, мислим, оне који су напали новинаре медија које не воле. Неки медији директно подстичу насиље, комуницирају са блокадерима и припремају их са акцијама полиције. Полиција је јуче показала одлучност државе да се обрачуна са хулиганима. Честитке, посебно команданту Репцу и осталима. Држава мора да функционише, туђилаштво и судови раде свој посао. Хулигански испади могу врло брзо да се спреме. Не говорим о политичким незадовољствима. Молим грађане да верују у своју државу. Неће је срушити, нико није јачи од полиције. То немогуће - поручио је Вучевић.