"ЈЕДНОГ ДАНА ЋЕ МОРАЈУ ДА РАЗГОВАРАЈУ СА НЕКИМ" Вучић за "Јуроњуз": Остајемо посвећени дијалогу упркос одбијању демонстраната
ЛИОН: Председник Србије Александар Вучић је у интервјуу за Јуроњуз поновио свој позив на дијалог са демонстрантима, након девет месеци протеста широм земље, истичући да Србија и њена влада остају посвећене дијалогу упркос одбијању демонстраната да прихвате његове понуде за јавну дебату или превремене изборе.
У том циљу, поновио је своју понуду демонстрантима да седну на јавну дебату у отвореном разговору, који је, како је рекао, много пута раније износио.
''Ово није био мој први позив. Заправо, био је то мој пети или шести позив на дијалог, на отворени разговор. Понудио сам им чак и отворену ТВ дебату. Могу да изаберу простор, могу да изаберу студио и био сам спреман да о томе јавно разговарам јер верујем да разговор и дијалог немају никакву алтернативу“, рекао је председник Србије у интервјуу који је објављен данас.
Упркос чињеници да је његова последња понуда за јавни преговор одбијена, рекао је да пружена маслинова гранчица и даље важи.
„Моја понуда ће остати на снази док је не прихвате јер ће једног дана морати да разговарају са неким“, истакао је Вучић.
Додао је да било какво насиље на улицама није добро за земљу.