КОНКУРС ПОДРШКЕ ЖЕНСКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ БИЋЕ РАСПИСАН У ПОНЕДЕЉАК Месаровић: Министарство финансира до милион и по динара инвестиција ЕВО И ЗА ШТА СЕ МОГУ ИСКОРИСТИТИ
Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић позвала је, гостујући на Првој телевизији, све жене предузетнице да се пријаве на конкурс овог министарства који ће бити расписан у понедељак, 29. септембра.
-Као и и прошле године, имамо снажну подршку женском предузетништву. Сви конкурси су прошле године наишли на велики одазив кад су у питању жена са пословним идејама, што предузетнице, што заступнице, односно власнице привредних друштава. У понедељак расписујемо конкурс који подразумева никада већу подршку, у питању је 100 посто финансирање инвестиција са 50 посто бесплатних средстава, максимално до милион и по динара. Ових 50 посто представљају кредитна средства преко Фонда за развој, по каматној стопи свега 2,5 одсто на годишњем нивоу. Иначе, имамо преко 122 хиљаде регистрованих жена предузетница и преко 25 000 регистрованих привредних друштава чији су власници жене. Позивам све жене привреднице и предузетнице да се јаве на конкурс и искористе подршку, да та средства уложе у трајна обртна средства, набавку транспортних возила, набавку опреме, адаптацију пословног простора, набавку истог. Овај конкурс се односи на жене предузетнице и микро и мала предузећа - рекла је Месаровић и позвала жене да се јаве Министарству привреде и Фонду за развој јер је циљ да се јави што више предузетница.
Када су у питању стари занати Месаровић је подсетила да је прошле године министарство по први пут расписало овај конкурс за старе занате, до 100 посто финансирања, односно до 300 хиљада динара бесповратних средстава.
-Пре три дана је расписан нови конкурс, те позивам све који се баве старим занатима и домаћом радиношћу да се јаве и искористе подршку државе. У периоду пред нама расписаћемо и низ конкурса који се односе на подршку у смислу давања бесповратних средстава, али и погледу давања кредитних повољних средстава у сарадњи са једном од наших банака.