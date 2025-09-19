clear sky
КРЕЋЕ СЕ У ИЗГРАДЊУ ПРЕТОВАРНЕ СТАНИЦЕ У ЛУЧАНИМА И ТРАНСФЕР СТАНИЦЕ СА РЕЦИКЛАЖНИМ ДВОРИШТЕМ У СВИЛАЈНЦУ Министарка Павков потписала уговоре

19.09.2025. 12:07
sara pavkov
Фото: Screenshot Instagram sarapavkov.official

На основу уговора које је данас потписала министарка заштите животне средине Сара Павков, општина Лучани ће добити савремену претоварну станицу за ефикаснији и економичнији транспорт отпада, што ће смањити утицај на животну средину, док ће се у општини Свилајнац се градити трансфер станица са рециклажним двориштем, која ће омогућити бољу селекцију отпада, смањење депоновања и нелегалног одлагања отпада, уз пласирање рециклабила на тржиште.

-Крећемо у изградњу претоварне станице у Лучанима и трансфер станице са рециклажним двориштем у Свилајнцу. Средства смо доделили на основу Јавног конкурса за суфинансирање пројеката изградње система управљања отпадом у 2025. години. На основу уговора које сам потписала данас општина Лучани ће добити савремену претоварну станицу за ефикаснији и економичнији транспорт отпада, што ће смањити утицај на животну средину. У општини Свилајнац ће се градити трансфер станица са рециклажним двориштем, која ће омогућити бољу селекцију отпада, смањење депоновања и нелегалног одлагања отпада, уз пласирање рециклабила на тржиште. Министарство заштите животне средине сваке године издваја средства за суфинансирање оваквих пројеката. Тиме шаљемо јасну поруку да управљање отпадом мора постати уређен и одржив систем у свакој општини. Ово је директна подршка циркуларној економији, смањењу загађења, али и квалитетнијем животу грађана- написала је министарка на Инстаграму.

Сара Павков
